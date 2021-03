NBA Top 10 du jour : la puissance de Zion Williamson n’a d’égale que la nullité de son équipe, c’est dire s’il est puissant

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, et sans doute encore plus après plusieurs jours de pause, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec au menu aujourd’hui un Zion Williamson qui ne fait absolument pas oublier que son équipe est nulle.

#10 : on commence tout doucement avec un poster de Victor Oladipo sur Marvin Bagley. C’est la teuf à Houston, nan on déconne, c’est vraiment la merde à Houston.

#9 : si vous ouvrez le dictionnaire des synonymes à la page clutch, vous tomberez sans doute sur Damian Lillard Terry Rozier.

#8 : une fois n’est pas coutume, cette fois-ci c’est Kelly Olynyk qui régale son boss Jimmy Butler.

#7 : parfois Shai Gilgeous-Alexander est smooth, et parfois il a juste un peu de chance.

#6 : qui a dit que R.J. Barrett était trop soft ?

#5 : Giannis Antetokounmpo, lui, ça fait un moment qu’on sait qu’il ne l’est pas

#4 : Miles Bridges pareil, on sait à quoi s’attendre.

#3 : le jour où la population entière d’Orlando sera blessée, comptez toujours sur Nikola Vucevic pour poser son 30/15 tout en bourrinage.

#2 : la violence de Zion Williamson n’a d’égale que la nullité de son équipe, c’est dire si ce mec est violent.

#1 : vous ne devinerez jamais qui a été clutch cette nuit chez les Hawks. Vous avez six essais.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.