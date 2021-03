John Collins déclare sa flamme à Atlanta : JC veut faire toute sa carrière aux Hawks, reste à voir si c’est réciproque

Au cœur d’une franchise qui pourrait bien se montrer active au moment de la trade deadline, John Collins a confié son envie de rester, à vie, un joueur d’Atlanta. Une belle déclaration d’amour à une copine qui pourrait n’en faire qu’à sa tête.

En effet, malgré tout l’amour du monde, les Hawks ne semblent pas (encore) fixés sur le dossier John Collins. Le jeune joueur d’Atlanta attire les regards avec ses 18,3 points et 7,8 rebonds de moyenne cette saison. Il est important de rappeler que Collins est actuellement dans sa dernière année de contrat rookie signé en 2017, sur quatre ans pour un montant de 11 millions. Avant le début de la saison, Atlanta avait souhaité garder ses services en lui filant un bon pactole de 90 millions sur quatre ans mais John Collins avait refusé cette offre. Le poste 4 des Hawks estime valoir plus que ça et résultat des courses, son avenir à Atlanta reste incertain alors que la trade deadline approche à grands pas. Malgré tout, Collins souhaite toujours faire partie des Hawks et se voit même y passer toute sa carrière (via The Athletic).

« Je veux être fidèle à Atlanta pendant toute ma carrière, aussi ringard que cela puisse paraître à quiconque. En tant que joueur de basket et en tant que personne qui prend son boulot à cœur, le fait d’avoir été sélectionné dans l’organisation, de vivre ici, de devenir un homme et de vivre ma vie en NBA en tant que joueur des Hawks signifie quelque chose pour moi. Cela ne signifie peut-être pas grand-chose pour d’autres personnes, mais je veux être ici. Je veux que mon avenir soit ici. »

Une belle déclaration d’amour de la part de John Collins, même s’il sait qu’il n’a pas le contrôle sur toute la situation.

« Je suis ouvert à tout ce qui peut arriver. La seule façon constructive que je possède pour prouver quoi que ce soit est sur le terrain. C’est mon travail d’être le meilleur joueur possible et de prouver ce que je vaux et ce que vous voulez dire de moi. J’ai la capacité de le prouver chaque soir où je vais sur le terrain et joue. Toutes ces autres décisions doivent être prises, mais pour moi, je dois juste montrer ce que je peux faire. »

On va évidemment surveiller de près le dossier de JC à la trade deadline, même s’il semble tout de même compliqué d’imaginer Atlanta se séparer de son joueur maintenant. D’autant plus que les Hawks sont en bonne position pour retrouver les Playoffs, leur dernière apparition datant de 2017. La situation contractuelle de John Collins complique également un transfert. Avec seulement 4 millions cette année, difficile d’obtenir une bonne contrepartie en retour. On se dirige donc tout droit vers une Free Agency pour notre ami Collins. Free Agency à laquelle Atlanta aura le dernier mot puisqu’il sera agent libre restreint. Cela signifie que peu importe l’offre émise par la concurrence, les Hawks pourront s’aligner et garder leur joueur. Comme l’a rappelé Collins lui-même, il ne veut pas obligatoirement un contrat max. Il estime cependant fournir un jeu pouvant potentiellement lui en apporter un.

« Je n’ai jamais dit : ‘J’ai besoin d’un contrat max ou je ne prends qu’un contrat max’. Tout ce que j’ai dit, c’est qu’avec mon jeu et ce que j’ai fait, j’ai l’impression que je devrais être dans la course pour un contrat max ou que je devrais être dans le calibre ou le domaine des gars qui font ce que je fais sur le terrain. »

Compte tenu de sa situation contractuelle, John Collins devrait rester à Atlanta à l’issue de la trade deadline. Collins parie sur lui-même (et sur les franchises) pour obtenir cet été un contrat supérieur à 90 millions sur quatre ans. C’est un pari osé mais JC a les capacités pour aller s’en chercher un.

Source texte : The Athletic