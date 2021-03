Kevin Durant est à un « moment crucial » de sa rééducation selon Steve Nash : comme Sangoku, KD récupère lentement mais sûrement

On ne sait toujours pas quand Kevin Durant va faire son retour mais en tout cas, il se rapproche. Steve Nash a déclaré que l’ailier des Nets est à un « moment crucial » de sa rééducation, ce qui signifie qu’il arrive bientôt au bout. La prudence reste cependant de mise.

Ce sont nos amis de chez ESPN qui sont allés à la pêche aux nouvelles concernant Kevin Durant. Sur le carreau depuis mi-février, l’un des membres du Big Three des Nets (trio que l’on aura vu que très rarement en activité cette saison) est à un « point crucial » de la rééducation de son ischio, une rééducation qui est sur le point d’entrer dans sa dernière étape. Ce sont en tout cas les propos de son coach Steve Nash, qui s’est montré rassurant à propos de son ailier et qui espère le revoir bientôt.

« Kevin Durant va très bien. Si on était en Playoffs, il y aurait des chances de le revoir assez vite, mais en réalité il n’y a pas de raison de prendre des risques avec lui sachant que le but est de pouvoir le récupérer pour le reste de la saison. »

C’est déjà sûr, Kevin Durant ne jouera pas lors de l’actuel road-trip des Nets, qui se termine vendredi. Reste à voir ensuite combien de temps il sera encore absent. Comme les Lakers avec LeBron James et Anthony Davis, les Nets sont dans une politique zéro risque concernant leur superstar. Le rythme intense de cette saison multiplie les blessures dans tous les rosters et oblige les équipes à prendre encore plus de précautions pour leurs joueurs ayant des bobos, d’autant plus quand il s’agit d’un joueur d’élite. Pour le moment, Kevin Durant reste à l’écart du groupe pour travailler soigneusement sa récupération. Selon son coach, son rétablissement se passe bien, le joueur a repris un rythme d’entraînement quotidien et semble en bonne forme. En revanche, comme lors de la dernière update sur sa blessure, il est encore trop tôt pour envisager un retour car l’équipe n’est pas dans un besoin urgent de le récupérer. Le coach a ses raisons mais attention à ne pas tomber dans l’excès de prudence qui pourrait avoir comme conséquence un KD pas en rythme au moment des Playoffs.

Dans le même temps, ESPN rapporte que les Nets doivent enregistrer deux autres indisponibilités et non des moindres. Tout d’abord, Landry Shamet est sur le flanc en raison d’une douleur à la cheville droite survenue lors du match contre les Wizards. Mais c’est également le cas de Kyrie Irving, absent pour des raisons personnelles. Heureusement pour les Nets, les autres joueurs sont plutôt en bonne forme à l’instar de James Harden ou de la révélation Nicolas Claxton, et l’équipe parvient encore à lutter pour la première place de la Conférence Est malgré ces absences à répétition.

Vous l’aurez compris, c’est pas demain la veille qu’on verra Kevin Durant refouler les parquets, mais on s’approche visiblement de son retour. Allez, encore un peu de patience, encore un peu de répit pour les défenses adverses avant la reformation du Big Three de Brooklyn.

Source texte : ESPN