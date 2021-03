LaMelo Ball pourrait finalement revenir sur les parquets cette saison : assez tôt pour assurer son titre de Rookie de l’Année ?

Alors qu’il s’en allait gaiement vers le titre de Rookie de l’Année, LaMelo Ball a été victime d’une fracture au poignet qui a brutalement stoppé son ascension. Mais cette nuit, de grands espoirs ont refait surface quant à un retour du jeune meneur des Hornets sur les parquets NBA cette saison.

LaMelo Ball pourrait donc être de retour plus tôt que prévu après sa fracture au poignet droit. C’est Shams Charania de The Athletic qui balance la nouvelle. Le génial rookie des Hornets a été opéré et sera effectivement réexaminé d’ici un mois, ce qui pourrait être synonyme de retour sur les parquets selon son état à cette période. Rappelons que cette blessure est survenue lors du Clippers – Hornets du week-end dernier (défaite de Charlotte 125-98).

Hornets rookie LaMelo Ball underwent surgery on his fractured right wrist and will be re-evaluated in approximately four weeks, leaving possibility for return this season, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 23, 2021

Cette nouvelle baisse probablement les chances d’Anthony Edwards et Tyrese Haliburton dans la course au Rookie de l’Année. Jusqu’ici, LaMelo Ball se présentait comme l’éminent favori pour remporter ce trophée grâce à une ligne de stats très juteuse (15,9 points pour 5,9 rebonds et 6,1 assists cette saison), deux matchs à au moins 30 points et un triple-double qui a fait de lui le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à réaliser cet accomplissement. Avec sa blessure, la course semblait relancée pour des jeunots comme Haliburton, Edwards voire Immanuel Quickley. Le premier a réalisé une première parie de saison solide, le second reste sur quelques grosses perfs et le dernier participe à la belle campagne des Knicks, mais un retour de Ball en cours de saison fermerait sans doute la porte à ses concurrents.

Un retour hypothétique de LaMelo est crucial également pour les Hornets. Actuellement septième à l’Est, Charlotte peut espérer retourner en Playoffs pour la première fois depuis 2016, et le frangin de Lonzo n’est évidemment pas étranger à cela. Sans lui, ça ne s’annonce pas facile même si les Frelons ont réussi à remporter leur match à San Antonio (le premier sans LaMelo) avant-hier. Un retour en forme de Devonte’ Graham serait une aubaine pour Charlotte, lui qui a pris place dans le cinq majeur et qui va tenter d’apporter sa contribution afin d’aider les Hornets à rester dans la course pour les PO en l’absence de leur rookie. On pense évidemment aussi à Gordon Hayward et Terry Rozier, les fers de lance de l’équipe, qui devront step-up encore un peu plus. En somme, on peut espérer que la franchise de Michael Jordan ne soit pas trop orpheline de son rookie lors de la suite de la saison régulière. En revanche, si on peut espérer un retour de Ball d’ici un mois, il est donc facilement supposable qu’il puisse participer aux Playoffs en cas de qualification de son équipe. Et observer le meilleur débutant NBA se mesurer à l’épreuve de la postseason, c’est plutôt sympa pour voir ce qu’il a dans le ventre.

Patience donc, mais tous les espoirs sont permis concernant LaMelo Ball. On lui souhaite un prompt rétablissement tout en espérant qu’il ne perde pas trop son rythme. Mais en tout cas les nouvelles sont plutôt rassurantes à son sujet.

