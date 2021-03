Stephen Curry écarté des terrains pour au moins une semaine de plus : pas d’inquiétude, Jordan Poole est là pour jouer au franchise player

Absent depuis le 18 mars suite à une blessure au coccyx, on s’attendait à revoir Stephen Curry sur les parquets dans la semaine. Il semblerait que le délai de retour soit prolongé d’une semaine minimum, et les fans de Golden State vont ainsi continuer à devoir se taper Andrew Wiggins en mode franchise player.

Les Warriors attendaient son retour, il ne se fera malheureusement pas cette semaine. Après être tombé lourdement sur le coccyx mercredi dernier dans la victoire face à Houston (sans rire), Curry est ménagé, lui qui nous fait d’ailleurs une saison tout simplement incroyable à 29 points – 47,5% au tir dont 40,8% à 3-points, 5,3 rebonds et 6,2 passes. Le nouveau meilleur passeur de l’histoire de la franchise va effectivement devoir rester sur le banc pendant au moins trois matchs de plus (@ Sacramento, Atlanta, Chicago). Le staff médical lui a refait passer une IRM dans la journée d’hier et elle a révélé une inflammation. Lors de la conférence de presse d’avant-match hier face à Philadelphie, le coach Steve Kerr s’est exprimé sur le sujet comme le rapporte ESPN :

« Il a passé une IRM ce matin et elle a révélé une inflammation au niveau du coccyx. Il a fait des progrès les premiers jours avec du repos et puis il a recommencé à s’entraîner lundi, et c’était toujours douloureux. Le staff médical et Steph ont donc pris la décision que son retour prendrait plus de temps qu’espéré. Il sera réévalué la semaine prochaine. »

Les Warriors, sur deux défaites d’affilée et sept en dix matchs, pointent actuellement à la 9e place de la Conférence Ouest avec un bilan de 22 victoires pour 22 défaites. On espère pour eux que Stephen Curry sera rapidement de retour parce que le début du mois d’avril s’annonce tendu. Heat, Raptors, Atlanta et Bucks, le tout en moins d’une semaine. Golden State devra compter sur le retour de son leader pour les porter dans ces matchs plus que cruciaux. Parce qu’on veut bien apprécier les perfs’ d’Andrew Wiggins, mais disons que dans la régularité, c’est pas top. Pour pallier l’absence du Chef, Steve Kerr a également fait appel à Jordan Poole. Envoyé en G League pour reprendre confiance en lui, le sophomore a assuré avec une moyenne de 22,4 points pour 11 matchs joués. C’est donc naturellement que Kerr l’a fait revenir en NBA, et c’est un pari gagnant. Certes il n’a évidemment pas le volume de production de Curry, mais il tourne quand même à plus de 20 points de moyenne (en 50-40-90 s’il vous plaît) sur ses huit dernières sorties NBA. Steve Kerr pourra également compter sur le retour de James Wiseman et d’Eric Paschall. En effet, ils viennent tout juste de sortir du protocole sanitaire et sont donc opérationnels pour les échéances à venir. Une bonne nouvelle pour Steve Kerr, qui a décidé d’insérer Wiseman dans le cinq majeur.

Les Warriors devront faire sans Stephen Curry pour encore quelques matchs. Wiseman et Paschall pourront profiter de leur retour pour reprendre le rythme car attention, quand le Chef reviendra, ce sera objectif Playoffs, et tout le monde devra être prêt à 100%.

Source texte : ESPN