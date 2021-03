Draymond Green estime qu’il est le meilleur défenseur de l’histoire : si c’est le meilleur de l’histoire des Warriors alors pourquoi pas

Si vous voulez faire un petit break sur les rumeurs avant la trade deadline de demain soir, on a une petite déclaration sympathique pour vous, et elle risque bien de faire parler. Encore une fois, c’est Draymond Green qui l’ouvre sans retenue.

On sait que l’ami Draymond a une grande bouche, sur comme en dehors du terrain. Il n’y a pas très longtemps, il était monté au créneau concernant le traitement des joueurs par leur franchise, une grosse sortie médiatique qui avait provoqué pas mal de discussions. Aujourd’hui, la thème est complètement différent, mais on parie que les débats seront également endiablés. Le sujet du jour ? La place de Draymond Green parmi les meilleurs défenseurs de l’histoire. Faisant partie des piliers de la dynastie Warriors, Draymond s’est forgé un palmarès plutôt sympathique avec notamment un titre de meilleur défenseur de l’année en 2017, année où il a d’ailleurs terminé meilleur intercepteur de la Ligue, ainsi que cinq nominations dans l’une des deux NBA All-Defensive Teams de la saison (trois en première, deux en seconde). Pour le point stats, il tourne à 6,9 rebonds, 1,0 contre et 1,4 interception de moyenne sur l’ensemble de sa carrière et malgré sa petite taille pour un poste 4 (1m98 pour 104 kilos), Green a réussi à s’imposer comme une référence à travers notamment sa polyvalence et son QI basket. Alors clairement, Dray a quelques arguments quand on parle de joueurs capables de véritablement impacter un match dans leur propre moitié de terrain. Et selon lui, il a tellement d’arguments qu’il se retrouve… tout en haut de la liste des meilleurs défenseurs all-time. Rien que ça.

« Je pense que je suis le meilleur défenseur de l’histoire » a-t-il déclaré via le podcast Dubs Talk. « 100%, c’est mon opinion. Mais je pense aussi que je vois le jeu d’une manière bien différente que la plupart des gens. J’ai une perspective différente. Quand on regarde les aspects qui font un bon défenseur : le temps de réaction, la dureté, la capacité d’anticiper une action avant qu’elle ne se développe, et plus important encore, la prise du rebond pour finir une possession. […] Quand vous regardez toutes ces facettes du jeu défensif, je pense que je suis très bon dans chacune d’elles. Donc je pense que je suis le meilleur défenseur de l’histoire de la NBA. Je reste là-dessus. Je me choisis contre n’importe qui. »

Bill Russell, Hakeem Olajuwon, Kevin Garnett, Dennis Rodman, Dikembe Mutombo, Scottie Pippen… on connaît de sacrés clients qui sont probablement en désaccord avec Draymond, et vous pouvez nous inclure dans la liste même si on ne pèse pas bien lourd à côté des noms cités juste au-dessus. D’ailleurs, un certain Tony « First Team All-Defense » Allen n’a pas hésité à aller le chercher sur Twitter et cela a provoqué un joli petit échange en mode parler poubelle. Mais honnêtement, en pleine trade deadline, on n’a même pas envie de rentrer dans ce genre de discussions qui se transforment souvent en débats stériles. Draymond Green fait partie des meilleurs défenseurs de sa génération, c’est déjà très bien, et on préfère utiliser sa déclaration pour comprendre cette mentalité qui le guide à chaque fois qu’il met le pied sur un parquet. Ce qu’on voit surtout à travers ses paroles, c’est l’importance qu’il donne à chaque aspect de la défense, son envie de peser chaque minute de ce côté-là du terrain, et surtout cette confiance qui le caractérise, peu importe quel joueur il y a en face. Alors oui, cela ne l’empêche pas de s’enflammer mais on ne va pas rester assis là et faire comme si Draymond n’avait pas d’arguments pour défendre son dossier, d’autant plus que Green évolue dans une NBA où la défense semble posséder de moins en moins de marge de manœuvre.

On préfère oublier le début de sa décla pour se concentrer sur l’ensemble des éléments qu’il apporte aux Warriors depuis tant d’années. Avec son intelligence de jeu et sa polyvalence défensive, Draymond Green a ouvert beaucoup de possibilités à Golden State dans le rôle de « small-ball 5 », et on est tous au courant du succès qu’ont connu les Dubs dans cette configuration.

Source texte : podcast Dubs Talk