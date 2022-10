Qui dit reprise de la saison NBA dit besoin de motivation. Et qui dit besoin de motivation dit…? Trouver des bonnes raisons ! Pour chaque équipe de la saison 2022-23, on a voulu se montrer utiles, serviables, et un peu drôles si le sujet le permet. Voici donc les 10 bonnes raisons de suivre les Brooklyn Nets sur les prochains mois, de Kevin Durant à Kyrie Irving en passant par le magnifique coaching de Steve Nash.

#1 : Kevin Durant va jouer au basketball

On peut dire beaucoup de choses sur Kevin Durant, on peut critiquer la manière avec laquelle il a tenté de forcer son transfert des Nets, ou pointer du doigt sa série ratée contre les Celtics lors des derniers Playoffs. Mais quand KD est sur un parquet de basket c’est quand même le grand bonheur pour nos yeux. Faisant partie des candidats MVP la saison dernière avant sa blessure au genou, Durant est toujours en plein dans son prime et on vous conseille d’en profiter un maximum car le bonhomme vient quand même de souffler ses 34 bougies.

#2 : Le grand retour de Ben Simmons

Impossible de passer à côté. Absent des parquets depuis les Playoffs 2021, Ben Simmons semble enfin prêt à rechausser les sneakers, le tout dans une équipe où il devrait pouvoir exprimer toutes ses qualités. N’oublions pas qu’on parle d’un joueur calibre DPOY qui devrait faire le plus grand bien à la défense des Nets. N’oublions pas non plus qu’il va désormais jouer avec des snipers comme Kevin Durant, Kyrie Irving, Joe Harris et Seth Curry, lui qui est spécialiste quand il s’agit de distribuer des caviars à des mecs situés derrière la ligne à 3-points. Enfin, Ben Simmons a clairement des bouches à fermer après les différents épisodes de ces derniers mois et son départ très houleux des Sixers.

#3 : Seth Curry et Joe Harris en sortie d’écrans

Vous aimez les snipers et les joueurs qui bougent sans ballon ? Si c’est le cas on vous conseille de mater les Nets cette saison car avec Seth Curry et Joe Harris, vous serez servis. Le premier reste sur une campagne à 47% de réussite à 3-points tandis que le second tourne à 44% depuis qu’il est arrivé à Brooklyn en 2016-17. On parle tout simplement de deux des poignets les plus redoutables du circuit, et c’est notamment parce qu’ils sont très malins pour obtenir des shoots ouverts. Ces deux-là avec le trio KD-Kyrie-Simmons ? Lord have mercy.

#4 : Les punchlines sur Steve Nash

Dans le chaos des Nets la saison passée, Steve Nash est devenu une cible facile. Certains diront qu’il mérite les critiques balancées à son égard pour son manque de poigne et son incapacité à tirer le groupe vers le haut, d’autres diront plutôt qu’il s’est retrouvé dans une position impossible avec tout le bordel existant autour de lui. Comme souvent la vérité se situe probablement entre les deux extrêmes, mais il est clair que Nash sera attendu au tournant cette année. Et s’il continue à rester les bras croisés le long de la touche, littéralement, les punchlines pourraient à nouveau s’enchaîner.

Steve Nash trying to get the ref’s attention after a blatantly awful call that any other coach would lose their mind and get a T over: https://t.co/wKu4pJBeES — BKN 85 (@brooklynnets85) February 21, 2022

#5 : Kyrie Irving va jouer au basketball

Comme avec KD, on a parfois du mal à suivre Kyrie Irving. Mais comme KD, Kyrie est un magicien sur le terrain. Le handle, les crossovers, les hesitation moves, les finitions main droite comme main gauche… nan franchement Uncle Drew, c’est tout simplement un régal. Et vous savez quoi, normalement il devrait avoir un job à plein temps cette saison, les restrictions sanitaires ayant été levées du côté de Brooklyn. Du coup on devrait le voir pendant plus d’un match sur deux, même si avec Kyrie on n’est jamais sûr de rien.

#6 : Ian Eagle le GOAT aux commentaires

Dans l’univers NBA, entre les commentateurs des chaînes nationales et ceux des chaînes locales, les voix du basket sont très nombreuses. Mais certaines nous restent dans la tête plus que d’autres dont celle du commentateur des Nets Ian Eagle, qui possède cette formidable qualité de sublimer une action en disant exactement ce qu’il faut quand il le faut.

OMG. Ja Morant. This might be the best playoff dunk I’ve ever seen. No cap. And Ian Eagle with a legendary Ja-breaker call too. pic.twitter.com/LcGtQ5Npcj — Cameron Wolfe (@CameronWolfe) April 27, 2022

#7 : Les Blue Collar Boys ?

Les Blue Collar Boys, ça vous dit quelque chose ? En début de saison dernière, les role players Joe Harris et Blake Griffin ont créé ce club pour honorer ces joueurs qui évoluent dans l’ombre des superstars de Brooklyn. Griffin est désormais à Boston mais Harris est toujours là, tout comme Patty Mills qui avait réussi son test d’entrée pour intégrer ce cercle pas vraiment comme les autres. Les Blue Collar Boys vont-ils revenir pour une nouvelle édition lors de la saison 2022-23, et si oui quels sont les role players qui feront suffisamment le sale boulot pour pouvoir l’intégrer ?

#8 : T.J. Warren va rejouer au basketball

Connaissant une chute vertigineuse après avoir joué le meilleur basket de sa vie dans la bulle d’Orlando fin 2020, T.J. Warren veut aujourd’hui se relancer à Brooklyn, lui qui n’a joué que… cinq matchs au total lors des deux dernières saisons à cause des interminables pépins physiques. Mais normalement, ça y est, il devrait pouvoir rejouer au basket cette année. Quand exactement ? Difficile à dire à l’heure de ces lignes, son retour ayant été repoussé au mois de novembre au plus tôt. Mais en tout cas on sera là quand il sera à nouveau opérationnel, car on parle d’un basketteur capable de lâcher 20 points par match et de monter jusqu’à 53 dans un très grand soir (coucou les Sixers).

#9 : Les 4 matchs entre Nets et Sixers

22 novembre 2022

25 janvier 2023

11 février 2023

9 avril 2023

Notez bien ces dates dans votre agenda car ça va envoyer du bois : Ben Simmons qui affronte Joel Embiid et son ancienne équipe des Sixers, l’ancien Net James Harden qui retrouve Kevin Durant et Kyrie Irving après l’échec de la saison passée, KD qui regarde Jojo dans les yeux pour une nouvelle séance de trashtalking… Les Nets et les Sixers rassemblent tous les éléments pour construire la prochaine grande rivalité NBA, alors vaut mieux ne pas en rater une miette.

#10 : La trade deadline 2023

La trade deadline du mois de février est chaque année un moment majeur du calendrier NBA. Mais ce sera particulièrement le cas chez les Nets cette saison, eux qui avaient déjà enflammé le marché en compagnie des Sixers l’an passé avec le blockbuster trade James Harden – Ben Simmons. What if Kevin Durant demande une nouvelle fois son transfert après une première partie de saison chaotique ? Et si Kyrie Irving se faisait trader sachant qu’il sera agent libre en 2023 ? Ce sont forcément des questions qu’on se pose aujourd’hui après tout ce qu’il s’est passé à Brooklyn ces derniers mois. Et c’est une bonne raison supplémentaire de suivre les Nets d’ici au mois de février.