Kevin Durant a encore besoin de quelques semaines de rétablissement : à l’allure où ça va, il fera son retour lors de la Summer League

Pendant que Kyrie Irving et James Harden continuent de faire du sacré taf pour les Nets, Kevin Durant continue de siroter son Caprisun en attendant que son ischio se rétablisse. Dernière nouvelle, il faudra encore « quelques semaines » de repos pour KD selon son coach Steve Nash.

Il va falloir patienter pour revoir le Big Three des Nets sur le terrain. En effet, d’après ESPN, l’ailier superstar a encore besoin de quelques semaines pour que sa blessure à l’ischio-jambier vienne à une complète guérison, même si les récents examens ont montré une « amélioration ». Pour le moment, Durant effectue des petits exercices d’entraînement pour ne pas perdre complètement le rythme. Il prend part au voyage avec l’équipe dans ses déplacements, mais va rester en tenue de civil pendant encore un moment. Le coach Steve Nash donne tout de même une estimation du temps avant de revoir KD sur le parquet.

« On y travaille et on s’attend à un rétablissement complet. Et on espère que ce ne sera pas trop long. Il lui faut encore deux semaines pour monter en puissance [avant d’espérer jouer, ndlr.]. »

Kevin Durant ne reviendra donc pas tout de suite. La deuxième partie de saison régulière a déjà été entamée depuis une semaine et vu le temps de rétablissement nécessaire à l’ailier, on peut déjà estimer qu’il ratera environ dix matchs supplémentaires. Toujours selon ESPN, les derniers contrôles effectués sur la blessure de Durant n’ont pas permis au coach des Nets de donner une estimation plus précise pour son retour. Absent depuis le 13 février, KD était censé être forfait pour quelques matchs seulement, puis est devenu mystérieusement indisponible pour une plus longue durée. Sa blessure était sûrement plus sérieuse que prévu.

Dans une optique de remporter le titre, les Nets ne veulent prendre aucun risque avec leur All-Star et privilégient sa santé, peu importe le temps que ça prend. L’objectif, c’est que sa blessure soit définitivement cicatrisée en vue des Playoffs. De plus, l’équipe tourne bien, même très bien sans lui. Même en l’absence d’Irving, Harden prend les commandes et mène l’équipe à la victoire. Les deux autres grands noms des Nets, qu’ils jouent ensemble ou séparément, performent à un niveau MVP et combinent très bien lorsqu’ils sont tous les deux sur le terrain. Avec une deuxième place à l’Est pour Brooklyn, avec un bilan similaire aux Sixers (28-13), premiers, il n’y a aucune raison de précipiter le retour de Durant. Il en va de même pour Blake Griffin, qui n’a pas encore joué le moindre match avec sa nouvelle équipe. En plus d’Harden et Kyrie, les Nets ont également un supporting cast qui step-up, avec des bons joueurs de complément pouvant offrir des solutions alternatives à Steve Nash durant chaque rencontre. Des joueurs comme Joe Harris, Jeff Green, le surprenant Bruce Brown ou encore le vétéran DeAndre Jordan jouent un rôle prépondérant dans la réussite actuelle de la franchise. Et on peut même mentionner les contributions du jeune Nicolas Claxton, de Tyler Johnson et de Landry Shamet. Tout le monde apporte sa pierre à l’édifice.

Fans des Nets, prenez votre mal en patience pour revoir votre Big Three en action. Le timing pour le retour de Kevin Durant reste encore flou et son rétablissement nécessite encore un certain temps. En attendant, appréciez les performances actuelles de votre équipe qui sont pas loin d’être exceptionnelles.

Source texte : ESPN