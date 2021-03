James Harden est un monstre : 40-10-15 face aux Pacers, qui a besoin de Kyrie ou KD quand le Barbu joue comme un MVP

Sur un petit nuage actuellement, James Harden voulait continuer à surfer sur son niveau de MVP sur le parquet des Pacers cette nuit, surtout que Kyrie Irving et Kevin Durant étaient absents. Devinez quoi ? C’est exactement ce qu’il a fait. Nouvelle perf de monstre, ce mec-là est décidément bien trop fort.

Depuis quelques jours, on retrouve de plus en plus le nom de James Harden dans les discussions du MVP. Malgré son cirque du début de saison, malgré son transfert, malgré tout ça. On peut dire beaucoup de choses sur le Barbu mais quand on le voit jouer actuellement, on ne peut que s’incliner devant le niveau affiché. Cette nuit, sur le parquet des Pacers, Brooklyn évoluait non seulement sans Kevin Durant, normal, mais aussi sans Kyrie Irving à cause d’un bobo à l’aine. De quoi briser la grosse dynamique actuelle de Brooklyn ? Nope. Car Harden a tout simplement refusé la défaite : 40 points, 10 rebonds, 15 caviars, 2 interceptions, 13/27 au tir et 12/14 sur la ligne des lancers-francs. Juste énorme. Dans le scoring, dans le playmaking, dans sa façon d’avoir la main mise sur le match, Ramesse fut tout simplement somptueux, portant les siens du début à la fin, et surtout à la fin. Comme un symbole, c’est lui qui a pris Malcolm Brogdon en un-contre-un à 40 secondes de la fin alors que le score indiquait 116-111 pour Brooklyn, pour finir avec un floater sur la tronche de Myles Turner. C’est ce qu’on appelle mettre le couvercle sur la rencontre, et ses copains du banc, de KD à Kyrie en passant par Blake Griffin, ont particulièrement apprécié son show. Malgré les difficultés rencontrées par Indiana cette année, cette victoire sur le parquet des Pacers était loin d’être assurée, d’autant plus que l’ancien joueur de Brooklyn Caris LeVert semble bien revenir de sa longue absence. Mais Brooklyn gagne, encore et encore, sous l’impulsion d’Harden. Cela fait désormais six victoires de suite, et la… 14e en 15 matchs. Ce matin, les Nets sont à égalité avec les Sixers – défaits par les Bucks – au sommet de l’Est.

James Harden became the 4th player in NBA history with 100 40-point games. Nothing but professional bucket getters 🔥 pic.twitter.com/mIBLMehO6z — SportsCenter (@SportsCenter) March 18, 2021

Pour la petite histoire, sachez que James Harden a réalisé cette nuit non seulement son onzième tripe-double de la saison, mais surtout son 100e match à 40 points en carrière. Oui, 100. C’est simple, il n’y a que trois joueurs dans l’histoire qui ont terminé leur carrière avec un tel total : Wilt Chamberlain, Michael Jordan et Kobe Bryant. Là, on est dans l’élite de l’élite et ça prouve encore une fois que le Barbu fait partie des meilleurs talents offensifs all-time. Mais ça, on le savait déjà. Ce qui est très très fort aujourd’hui, c’est que Ramesse est capable de faire exactement tout ce qu’il faut pour porter Brooklyn vers le succès. Quand KD et/ou Kyrie sont à ses côtés, il peut se transformer en playmaker ultime et prendre un peu de recul pour un meilleur équilibre offensif chez les Nets. Quand l’un des deux ou les deux sont absents comme cette nuit à Indiana, il peut enclencher à tout moment le mode « explosion au scoring », sans oublier de mettre les role players dans de bonnes conditions. Vous savez comment on appelle ce genre de joueur dans le jargon ? Un MVP.

On n’est pas là pour dire que James Harden doit remporter le titre de MVP cette saison, mais le dossier du Barbu pèse de plus en plus lourd au fur et à mesure que la saison avance. Ramesse joue peut-être le meilleur basket de sa carrière aujourd’hui, c’est le moment d’apprécier.