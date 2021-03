Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et Luka Doncic qui se rappelle au bon souvenir des Clippers

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Un duel au couteau entre Sixers et Bucks, du game winner, des Rockets historiques, le transfert de P.J Tucker et… Luka Doncic qui fait la totale aux Clippers.

Sixers – Bucks : 105-109

Pistons – Raptors : 116-112

Pacers – Nets : 115-124

Wizards – Kings : 119-121

Cavs – Celtics : 117-110

Bulls – Spurs : 99-106

Rockets Warriors : 94-108

Grizzlies – Heat : 89-85

Nuggets – Hornets : 129-104

Mavs – Clippers : 105-89

– Ce qu’il fallait retenir

– Quelques souvenirs de la nuit :

Juste Ja Morant, droitier, pressé tout terrain par Jimmy Butler, qui assassine le Heat et donne la victoire aux siens sur une possession où il n’utilise pas UNE SEULE SECONDE sa main forte, la droite. Tout à gauche, layup finesse. Crack.pic.twitter.com/kQBwuNbH16 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2021

Les Rockets sont donc sur une série de 18 défaites consécutives, record de franchise. Le record all time (Sixers 2015) est de 28 défaites de suite en NBA. Voici le programme pour les 10 prochains matchs. pic.twitter.com/uSMffbP9ly — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2021

J’en ai vu des défenses de merde dans ma vie. Mais alors DIVINCENZO SUR CETTE ACTION 😭😭😭😭 ?!?!?!?!pic.twitter.com/PYCaLowfxO — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2021

0,7 secondes à jouer. 2 points de retard. Dernière possession, il faut clairement s’appliquer. Russell Westbrook :pic.twitter.com/jNKBKMkwtV — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2021

DE’AARON FOX A DIT : 🔥 GAME 🔥pic.twitter.com/1yFqxeWvM7 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2021

Luka was feeling himself after this bucket on PG 😂 pic.twitter.com/t9E8hpe92T — Bleacher Report (@BleacherReport) March 18, 2021

MPJ did the no-look three on the Hornets 😨 pic.twitter.com/L9u76Trqd4 — Bleacher Report (@BleacherReport) March 18, 2021

Okoro threw one down on Tatum 😳 pic.twitter.com/nM3htqwtBJ — Bleacher Report (@BleacherReport) March 18, 2021

– Le Top Pick en TTFL : James Harden

– Les rencontres de la nuit prochaine :

0h : Wizards – Jazz

0h30 : Knicks – Magic

0h30 : Hawks – Thunder

03h : Blazers – Pelicans

03h : Suns – Wolves

03h30 : Lakers – Hornets

Voilà pour votre récap de la nuit, six heures de NBA et neuf matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !