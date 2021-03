Milwaukee remporte une bataille de tranchées à Philadelphie : 109-105, les Sixers ont du cœur, les Bucks ont Giannis Antetokounmpo

C’était le choc de la nuit avec Philadelphie qui recevait Milwaukee, le premier de l’Est contre le troisième. Les Sixers, en back-to-back et sans Joel Embiid, avait une sacrée montagne à gravir et ils ne sont pas passés loin d’y arriver. On attaque le récap avec un grand R.

Avec JoJo sur le terrain, ce match aurait pu avoir une hype de malade, surtout dans la course au MVP mais bon, il faut faire sans le pivot et Philly s’en sort plutôt bien jusqu’à présent. Nouvel exemple sur ce match où les protégés de Doc Rivers ont fait jeu égal avec leurs rivaux du Wisconsin. Par où commencer ? La défense, forcément. Étouffante, suffocante, étincelante, choisissez le mot que vous voulez. Milwaukee est limité à 31 points à la pause, son plus faible total cette saison avec treize ballons perdus. Toujours une main, un bras qui traîne, toujours un mec pour se jeter sur le ballon au sol et récupérer une possession. Ces Sixers font plaisir à voir, même si l’attaque reste un peu poussive. Ben Simmons distribue à merveille mais force un peu sur ses attaques de cercle. Les hommes de Budenholzer sont dans la dur mais ils se réveillent progressivement à l’image de leur MVP, Giannis Antetokounmpo. Éteint pendant tout le premier acte par un Benny en mode DPOY, il monte progressivement en température. L’écart, qui était monté jusqu’à une vingtaine de points, fond comme neige au soleil. Sans doute fatigués par un back-to-back et un enchaînement de matchs, les Sixers commencent à baisser le pied mais ils s’accrochent pour ne pas gâcher une masterclass défensive. Korkmaz les sauve sur un ultime tir dans le corner, bien aidé par une « défense » douteuse de DiVincenzo.

J’en ai vu des défenses de merde dans ma vie. Mais alors DIVINCENZO SUR CETTE ACTION 😭😭😭😭 ?!?!?!?!pic.twitter.com/PYCaLowfxO — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 18, 2021

Mais ce match avait déjà tourné en faveur des verts et ils vont le prouver en overtime. Giannis Antetokounmpo sort de sa boîte et lance un 7-0 à lui tout seul. Il inscrira dix des seize points de son équipe dans cette prolongation, finissant en 32/15/5 à 13/22 (mais aussi six ballons perdus). On savourera aussi son petit chambrage dans le rond central, regardant les quelques fans bien bouillants présents ce soir. On ne doute pas que Joel Embiid a enregistré ce passage dans sa tête pour les prochaines échéances. On a maintenant hâte de voir JoJo revenir de blessure pour un gros fight en Playoffs entre ces deux freaks. A noter également la blessure de Seth Curry en seconde mi-temps, probablement une entorse de la cheville.

Milwaukee a longtemps souffert mais s’est arraché pour remporter une grosse victoire à Philadelphie. Privés de Joel Embiid, les Sixers ont joué les yeux dans les yeux avec Giannis and co pendant presque tout le match mais il a manqué un peu de carburant dans le réservoir pour valider la victoire. Rendez-vous dans un mois pour deux nouvelles manches qui s’annoncent palpitantes.