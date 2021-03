NBA Top 10 du jour : un ailier des Cavs qui postérise du Celtic, grosse nostalgie dans l’Ohio.

Comme chaque matin, on prépare les biscottes et on ouvre un oeil pour mater le Top 10 concocté par la NBA. Cette nuit ? Du game winner, des gros posters, de la cheville pétée et même quelques fantômes du côté de Cleveland.

#10 : Zach LaVine qui intercepte pour finir avec le gros dunk qui rend bien sur la photo. Il nous fait la même toutes les semaines non ?

#9 : Giannis Antetokounmpo n’est pas le seul à avoir des skills à Milwaukee, la passe behind the back de DiVincenzo est au moins aussi belle que la finition du freak.

#8 : Robert Williams est le Time Lord, ce qui lui laisse tout le temps de voir Darius Garland l’enrhumer pour finir tranquillement avec le lay-up.

#7 : KZ Okpala a fait la connaissance de Ja Morant et ses chevilles n’ont pas aimé ce premier rendez-vous.

#6 : Kawhi Leonard n’est pourtant pas un débutant en défense mais il tombe, comme les 9/10 de la Ligue, dans le piège du pump fake de Luka Doncic. And one !

#5 : Bam Adebayo pensait pouvoir piéger De’Anthony Melton mais il a surtout gagné une cinquième place et un poster.

#4 : Furkan Korkmaz pour envoyer Philadelphie et Milwaukee en overtime, c’est un shoot bien clutch. Merci à DiVincenzo pour le spot grand ouvert.

#3 : Mettre un game winner sur la tête du meilleur scoreur de la Ligue c’est une occasion qui n’arrive pas souvent, on profite De’Aaron Fox !

#2 : Game Winner épisode 2 avec Ja Morant qui remonte tout le terrain, traverse la défense du Heat façon Moise avec Jimmy Butler sur la nuque avant de finir main gauche avec la planche.

#1 : Cleveland qui part en contre-attaque et LeBron James Isaac Okoro claque un gros poster sur la tronche de Jayson Tatum. Les joueurs partent, les habitudes restent.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.