Le Thunder garantit les deux dernières années de contrat de Luguentz Dort : le meilleur deal qualité/prix de la NBA, il est là

Le Thunder sait s’y prendre en matière de signatures à des montants très modestes à l’échelle de la NBA. Adrian Wojnarowski nous apprend en effet qu’OKC a garanti les deux années de contrat restantes de Luguentz Dort. L’arrière non-drafté qui avait rejoint l’équipe la saison dernière est désormais un joueur de l’Oklahoma jusqu’en 2023.

C’était une évidence. Lu Dort, l’une des belles surprises made in OKC, vient de voir le reste de son contrat être garanti par sa franchise selon ESPN. Une récompense pour celui qui réalise pour le moment une campagne très satisfaisante permettant de maintenir le Thunder aux abords des spots pour le play-in tournament. L’extérieur canadien a gagné une place assez importante dans l’effectif la saison dernière et a vu son rôle augmenter cette année dans le costume de titulaire. En 2020-21, il a monté sa moyenne de points à 12,4 contre 6,8 la saison dernière. Il avait également fait la une il y a quelques semaines grâce à son buzzer-beater contre les Spurs. Un shoot qui a dû confirmer les dirigeants du Thunder dans leurs intentions, même s’ils n’avaient sans doute pas besoin de confirmation.

Le salaire de Luguentz Dort : 2021-22 : 1,782,621$

2022-23 : 1,930,681$ Du vol à l’état pur. https://t.co/XazYKjjn3y — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 17, 2021

Car cela permet à la franchise de garder un sacré talent à moindre coup. Réputé pour sa très grande solidité défensive et en progrès offensivement, il n’y a même pas à se poser la question de la rentabilité du contrat. Al Horford, l’intérieur d’Oklahoma City, a même déclaré que son coéquipier sophomore était « l’un des meilleurs défenseurs de la Ligue ». Avoir ce genre d’élément, âgé de 21 ans seulement, à même pas deux millions de dollars la saison, niveau qualité/prix c’est assez ouf. Mais si Lu Dort continue dans ses standards actuels jusqu’à la fin de son contrat, Sam Presti devra surveiller la concurrence qui pourrait venir lui proposer un bien meilleur contrat lors de l’intersaison 2023. Dans le cas où le Thunder comptera toujours sur lui à la fin de son deal, ce qui est fort probable, il faudra trouver la proposition idéale pour le garder. Le contrat actuel du joueur n’inclut aucune option, ni pour le joueur ni pour l’équipe.

“He’s really an elite defender. Every night he has the biggest challenge…Even though he’s young, he’s one of the better defenders in the league. He’s proven that.” -Al Horford on Lu Dort — Nick Crain (@CrainNBA) February 25, 2021

« C’est un défenseur d’élite. Tous les soirs il a face à lui le plus gros challenge. Même s’il est jeune, il est l’un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Il a prouvé cela. » – Al Horford

Déjà chouchou des fans lors de sa première saison NBA pour son parcours, son hustle et sa défense, il a passé un cap cette année et semble destiné à grandir encore plus. Grâce à des bonnes prestations plus fréquentes et plus régulières, il a fait partie des sélectionnés pour le Rising Stars Challenge 2021. Et n’oubliez pas non plus qu’on parle d’un mec qui a rejoint LeBron James et Kobe Bryant parmi les joueurs de moins de 21 ans à avoir inscrit plus de 25 points dans un Game 7 de Playoffs. C’était face à Houston dans la bulle.

Le Thunder se met vraiment bien. Titulaire et grand espoir de l’équipe, Lu Dort possède un contrat équivalent à pas mal de chauffeurs de banc dans le Ligue. Mais s’il continue dans ses performances actuelles, nul doute qu’il en obtiendra un bien meilleur.

Source texte : ESPN