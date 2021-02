NBA Top 10 du jour : les Spurs le savent désormais, il faut toujours se méfier du Lu qui dort (dans le corner)

C’est l’heure du Top Teeeeeeeeeeeeeen ! Au menu aujourd’hui ? Une expression revisitée du côté d’Okalhoma City, et on n’est pas peu fier.

#10 : si les Hawks ont gagné cette nuit face à Boston, c’est parce que Jayson Tatum a joué comme Channing Batum mais surtout parce que Danilo Gallinari, lui, a joué comme Filippo Inzaghi.

#9 : il est mignon le petit Jae’Sean Tate, mais ce n’est pas au grand Jarrett Allen qu’on apprend à coiffer une moumoute. Grosse crêpe dans ta Tate.

#8 : magnifique assist de Devin Booker pour Deandre Ayton, au moins aussi belle que celle de LeBron à son égard concernant le All-Star Game.

#7 : Fred VanVleet est un génie, il vient d’inventer l’auto-cross. Un peu comme un crayon qui écrirait, et qui s’effacerait en même temps de l’autre côté, à deux doigts d’inventer l’effaceur le type.

#6 : Donovan Mitchell a encore agressé le cercle aussi violemment que le Jazz agresse la NBA depuis deux mois.

#5 : Wendell Carter Jr. va pouvoir décorer sa chambre avec un poster de Naz Reid, mais on n’est pas sûr sûr qu’il le fera.

#4 : ding-dong, c’est l’heure de la traditionnelle envolée du King.

#3 : attention Trae Young, si tu fais ça l’été sur le playground du Peloux à Bourg-en-Bresse, ça peut finir en patate dans la tronche sur l’action d’après.

#2 : Danuel House Jr. a vu JaVale McGee sur sa route, et il s’est dit que le chemin le plus court restait encore la ligne droite.

#1 : et c’est l’heure de notre vanne du jour, mûrie depuis des heures et c’est peut-être bien ça le plus grave : chers Spurs, il faut toujours se méfier du Loup-Guentz qui Dort dans le corner.

Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.