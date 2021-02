Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et le seul type au monde qui veut retrouver son monosourcil

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? La grande botte en mode record, le Chef dans Cauchemar en cuisine, le seul Luguentz du monde réussit dans la vie, un retardataire chez les étoiles et des mormons beaucoup trop bons.

Pacers-Warriors : 107-111

Hawks-Celtics : 127-112

Cavaliers-Rockets : 112-96

Bulls-Timberwolves : 133-126

Pelicans-Pistons : 128-118

Thunder-Spurs : 102-99

Suns-Hornets : 121-124

Jazz-Lakers : 114-89

– Ce qu’il fallait retenir

– Quelques souvenirs de la nuit :

LUGUENTZ DORT GAME WINNER

LUGUENTZ DORT GAME WINNER

GALLINARI FROM THE LOGO 😳 He's up to 23 Pts, 7-7 from three-point range.

Plumlee wanted nothing to do with Zion dunk. 😅

Shai with a new career-high in points vs the Spurs! 42 PTS (13/20, 6/11 3PT), 8 REB, 4 AST

The Utah Jazz made a franchise-high 28 3PTS vs the Hornets. 19 of them came from the bench. Niang: 21 PTS, 7/7 3PT

Ingles: 21 PTS, 7/10 3PT

Clarkson: 20 PTS, 5/10 3PTpic.twitter.com/Twp2tT6N1z — Ballislife.com (@Ballislife) February 23, 2021

– Le Top Pick en TTFL : Shai Gilgeous-Alexander

– Les rencontres de la nuit prochaine :

01h : Sixers-Mavericks

01h : Nets-Magic

01h : Knicks-Kings

02h : Grizzlies-Clippers

03h : Nuggets-Wizards

03h : Bucks-Pelicans

Voilà pour votre récap de la nuit, six heures de NBA et huit matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot petit veinard. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, alors à… très vite !