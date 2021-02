Devin Booker remplacera Anthony Davis lors du All-Star Game 2021 : décision logique, on s’en doutait un tout petit peu

Les All-Stars 2021 ont été dévoilés dans la nuit de mardi à mercredi, et avec cette annonce une tonne de sel s’est logiquement déversée d’est en ouest des Etats-Unis, avec des points relai notables du côté d’Indianapolis ou Phoenix notamment. Si Domantas Sabonis regardera, sauf coup de tonnerre, le match des étoiles à la télé (il ne le regardera pas), Devin Booker sera lui finalement bien du voyage puisque la NBA a annoncé cette nuit que c’est sa candidature qui avait été retenue pour remplacer celle d’Anthony Davis, sélectionné par les coachs malgré son absence annoncée. Injustice à demi réparée !

La surprise n’en est pas vraiment une et aux alentours de minuit les papes de l’info Adrian Wojnarowski, Marc Stein, Valérie Benaim et Shams Charania l’ont ainsi annoncé : Devin Booker remplacera donc Anthony Davis dimanche prochain pour le All-Star Game 2021.

The NBA announces Devin Booker replaces Anthony Davis for the All-Star Game — Marc Stein (@TheSteinLine) February 24, 2021

L’absence de Devin Booker parmi les joueurs appelés avait fait débat depuis 24h, au moins autant que la présence de… Chris Paul, qui lui avait été préféré pour représenter les Suns à Atlanta, et l’injustice est donc réparée pour le MVP officieux de la bulle 2020 qui honorera donc sa deuxième sélection après avoir connu son dépucelage la saison passée. Difficile de contester le choix des coachs et de la NBA, qui était d’ailleurs probablement fait au moment même de la nomination d’Anthony Davis, mais la présence de deux joueurs des Suns a de quoi mettre un peu le seum aux fanbases respectives de De’Aaron Fox, DeMar DeRozan et Shai Gilgeous-Alexander, trois joueurs qui n’auraient pas démérité au vu de leur première partie de saison.

Nombre de Alll-Stars à Phoenix ? Deux. La prédiction de l’un des druides du YouTube game était donc la bonne, et le futur commish Chris Paul a réussi ses travaux en s’assurant à la fois une onzième participation au match des étoiles tout en laissant la place au joueur des Suns qui le mérite le plus cette saison. Allez, tout le mondes il est content, enfin presque.