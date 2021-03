Mike Conley remplace Devin Booker au All-Star Game : grande première pour Mike, et on aura donc trois jazzmen à Atlanta !

Comme vous le savez, le All-Star Game, c’est demain. Et alors que le match des étoiles approche à grands pas, un changement de dernière minute est à signaler. Mike Conley, le meneur vétéran du Jazz, sera de la fête, tandis que Devin Booker regardera le spectacle à la TV.

Le scénario se reproduit quasiment chaque année. Parmi les All-Stars sélectionnés en tant que titulaire ou remplaçant, certains doivent faire l’impasse sur le match des étoiles pour cause de petits bobos, ce qui ouvre la porte à d’autres joueurs initialement considérés comme des snubs. Cette année, Domantas Sabonis va remplacer Kevin Durant et on vient d’apprendre que Devin Booker – qui avait dans un premier temps pris la place d’Anthony Davis – a laissé sa place à un certain Mike Conley, qui évoluera ainsi avec la Team KD. La nouvelle a été annoncée dans la nuit par Shams Charania de The Athletic. La raison de ce changement ? Une petite entorse au genou pour l’arrière des Suns, touché lors de sa dernière sortie face aux Warriors dans la nuit de jeudi à vendredi. On rassure les fans de Phoenix, rien de bien grave mais inutile de prendre le moindre risque lors d’un All-Star Game. Ceux du Jazz ont évidemment le sourire, puisqu’ils auront trois représentants au match des étoiles avec Donovan Mitchell et notre Rudy Gobert national. Trois mecs d’une même équipe au ASG, ça n’arrive pas tous les ans mais quand on caracole en tête de la Ligue grâce à un super collectif et des joueurs qui brillent dans leur rôle respectif, les récompenses suivent généralement. Le commish Adam Silver – à l’origine de ce choix – a sans doute aussi voulu montrer que le Jazz pouvait être respecté, hein Rudy. En plus du All-Star Game, Mike Conley participera également au concours à 3-points (42,2% du parking sur la saison pour Conley) qui se déroulera avant le match, étant donné que Devin Booker devait être de la partie. Sacrée soirée en perspective pour Mike !

Booker will miss the All-Star Game due to a left knee sprain. He was named as a replacement for Lakers‘ Anthony Davis. https://t.co/S7zuocbogR — Shams Charania (@ShamsCharania) March 6, 2021

C’est une grande première pour Mike Conley, qui n’a jamais eu l’opportunité de rentrer dans la classe officielle des stars NBA depuis son arrivée dans la Grande Ligue en 2007. Malgré des saisons solides à Memphis, le meneur de 33 ans a toujours vu la porte se refermer contre lui, à tel point qu’il fut progressivement considéré comme l’un des meilleurs joueurs à ne jamais avoir participé au match des étoiles. On peut désormais rayer cette description car Conley aura bien sa petite étoile sur le CV et ça fait grave plaisir pour un joueur toujours très sérieux des deux côtés du terrain, ultra pro et très apprécié par ses copains. Mais si cette nomination ressemble à une récompense pour l’ensemble de son œuvre, Mike a surtout gagné sa place car il réalise une superbe campagne chez le leader de la NBA, même si d’autres avaient aussi de sérieux arguments (coucou Shai Gilgeous-Alexander, coucou DeMar DeRozan, coucou De’Aaron Fox). Les stats – 16,1 points, 5,7 assists et 1,4 interception – ne sont pas folles mais il suffit de regarder les matchs d’Utah pour comprendre à quel point il est précieux et juste dans son jeu (il est dans le Top 10 NBA dans la catégorie real plus-minus selon ESPN, pas rien). Cette année, on a retrouvé le Mike Conley qu’on aime après les difficultés rencontrées la saison dernière lors de sa toute première saison chez les Mormons. Des débuts compliqués et décevants, alors qu’on attendait de sa part qu’il aide le Jazz à franchir un vrai cap à l’Ouest. Il a fallu attendre une année supplémentaire mais ça y est, Utah est devenu un vrai poids lourd et Conley est l’une des raisons à cela, même si le Jazz avait réussi à bien s’en sortir pendant qu’il était à l’infirmerie durant le mois de février.

« Je joue le meilleur basket de toute ma carrière. J’ai 33 ans, et je n’ai jamais eu l’opportunité de participer au All-Star Game. On m’a claqué la porte tellement de fois. » – Mike Conley

Mike Conley au All-Star Game, enfin ! Le vétéran va pouvoir vivre l’expérience pour la première fois, même si le contexte est évidemment particulier. À lui de faire en sorte d’apprécier chaque moment.

Source texte : ESPN