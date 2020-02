Une place s’est libérée à l’Ouest pour le All-Star Game : Devin Booker en pole-position, Ja Morant en embuscade, Alex Caruso non rien

C’est la sale nouvelle de la nuit pour les Blazers, plus encore que leur défaite face aux Grizzlies. Damian Lillard a quitté prématurément ses copains, blessé à l’aine, et s’il passera aujourd’hui une IRM pour savoir précisément de quel mal il souffre, le meneur de Portland a d’ores et déjà jeté l’éponge en ce qui concerne sa participation au All-Star Game et au concours à 3-points. Il y a donc une place à récupérer, et depuis ce matin les fanbases s’affrontent dans un duel à l’épée dont pourrait bien sortir vainqueur… Devin Booker.

Il devait assurer à Chicago une triple-performance inédite, en enchainant un concours de tir le samedi, puis un… concert de rap avant de faire péter le bouchon le dimanche soir lors du match des étoiles, conclusion méritée de trente jours complètement fous terminés aux environs des quarante pions de moyenne. Sauf que depuis cette nuit le programme est sacrément remis en cause et même en grande partie annulé, la faute à cette blessure à l’aine contractée quelque part entre Saint-Quentin et Soissons, comprendront qui pourront. Pas de Dame en short donc, on espère qu’il kickera quand même hein, et forcément un débat qui s’est très vite installé à l’annonce de son absence : qui pour le remplacer. Si l’on se fout royalement de qui prendra sa place pour le concours de tirs, on sait juste qu’il ne s’agira pas de Jordan Poule, la question de son remplaçant pour le gala dominical a très vite enflammé les réseaux sociaux. Les candidats ? Ils sont au nombre de trois, si l’on prend en compte le fait que la NBA (ou Frank Vogel, ou Chris Paul, ou Mister V on ne sait guère) devra trancher dans la catégorie « guards de l’Est ». Dans l’ordre ? Devin Booker, Ja Morant, Shai Gilgeous-Alexander, tiercé gagnant auquel on peut rajouter les noms de Jamal Murray, De’Aaron Fox ou Jrue Holiday si on exagère un tantinet et ceux de DeMar DeRozan, Kristaps Porzingis, Karl-Anthony Towns, Bradley Beal ou Zach LaVine si l’on exagère un tourniquet et que l’on se fout des règles.

Devin Booker car c’est probablement lui qui mérite le plus, Ja Morant pour récompenser l’artiste et la huitième place de Memphis, SGA qui cartonne mais Chris Paul qui suffit peut-être pour représenter OKC, et donc tout un tas de mecs prêts à débouler si la Ligue décide d’outrepasser les histoires de Conférence et de poste. Devin Booker qui semble en tout cas tenir la corde puisqu’il a ce matin déjà obtenu l’adoubement, entre autres, de Damian Lillard en personne et de Steve Kerr, sa victime de la nuit, et qui pourrait donc connaitre dans trois jours sa première sélection étoilée, après cinq saisons à saigner du boxscore pour oublier les raclées reçues aux quatre coins du pays. Sauf que cette saison ça va – un peu – mieux, sauf que cette saison c’est donc – peut-être – la bonne pour le seul joueur de NBA actuel à avoir déjà dépassé la barre des 70 points.

Réponse dans la journée probablement, et on en connait un en Arizona qui doit bien se ronger les ongles en attendant la nouvelle. On reste en tout cas à l’affût, car quoiqu’il arrive l’annonce sera suivie de réactions, pas toujours à propos d’ailleurs, n’est-ce pas Jaxson Hayes. A la rédaction en tout cas le choix est vite fait car après un ote à main levé au PMU du coin le nom de notre petit préféré est très vite arrivé en tête. Alors à trois, tous avec nous et bien en chœur : Alex Caruso #NBAVote