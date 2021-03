Blake Griffin et les Pistons, c’est terminé : buyout officialisé, nouvelle dynamique à trouver… y’a des intéressés ?

La saison régulière est sur pause mais les breaking news ne s’arrêtent pas pour autant. On vient d’apprendre ce vendredi que Blake Griffin et les Pistons avaient trouvé un accord sur un buyout, faisant de Blake un agent libre visiblement convoité.

Même si le All-Star Game approche, le business continue dans la Grande Ligue et la grande nouvelle du jour nous vient donc de Detroit. Ne rentrant plus dans les plans des Pistons, qui avaient décidé de le laisser sur la touche depuis mi-février avec l’approche de la trade deadline, Blake Griffin n’avait plus vraiment d’avenir dans la franchise du Michigan, désormais en reconstruction. Problème, transférer un joueur se situant à des années-lumière de son meilleur niveau et payé pas loin des 40 millions de dollars pendant au moins une saison supplémentaire rendait tout échange très compliqué pour ne pas dire impossible. C’est ainsi que Blakounet et les Pistons ont choisi la voie du buyout comme issue de secours pour débloquer la situation. La nouvelle a été annoncée par Adrian Wojnarowski d’ESPN, qui continue de bosser All-Star Break ou pas. Vu le contexte, ce n’est pas une surprise, d’autant plus que la rumeur avait enflé récemment. C’était surtout une question de temps et on attendait l’officialisation. C’est donc désormais chose faite. L’aventure de Blake à Detroit se termine ainsi prématurément, lui qui n’est aujourd’hui plus que l’ombre de lui-même. Transféré au cours de la saison 2017-18 chez les Pistons en provenance des Clippers, Griffin avait réalisé une première campagne complète absolument magnifique à Motown, décrochant une place au All-Star Game tout en menant Detroit en Playoffs. La suite fut beaucoup plus compliquée, entre bobos (38 matchs seulement ces deux dernières saisons) et niveau de jeu en chute libre (12,3 points, 5,2 rebonds, 3,9 passes cette année à 36,5% au tir, zéro dunk).

Griffin has interest from many of the NBA’s top playoff contenders and is expected to make a decision on his next team after conversations with prospective teams in the near future, sources said. https://t.co/8Qpbbp4ggE — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 5, 2021

Du coup, c’est quoi la suite pour Griffin, désormais sur le marché des agents libres ? Toujours selon Woj, l’intérieur de 31 ans intéresse du monde malgré son déclin certain. Et on ne parle pas d’équipe du bas de tableau si vous voyez ce qu’on veut dire. Effectivement, plusieurs contenders seraient sur les rangs pour tenter de le recruter. Vous voulez des noms ? Voici des noms : Brooklyn, Miami, Golden State et Portland feraient partie du lot selon l’insider d’ESPN, Shams Charania de The Athletic ajoutant même que les Nets seraient en pole position. Voilà où on en est à l’heure de ces lignes, mais on devrait bientôt en savoir plus puisque Blake devrait prendre une décision la semaine prochaine après avoir discuté avec les équipes intéressées par ses services. En attendant, vous pouvez imaginer le fit de Griffin avec ces différentes franchises. Il n’y a pas longtemps, on avait sorti un Apéro spécial Blakounet histoire de se poser et réfléchir à la suite de sa carrière. On vous invite à vous refaire la vidéo tranquillement, vous verrez c’est pratique pour bien comprendre la situation dans laquelle se trouve le vétéran actuellement, pour ensuite se projeter. De notre côté, on espère juste que Blake Griffin va trouver chaussure à son pied et qu’il parviendra à contribuer à nouveau dans le prochain chapitre de sa carrière. Car ces derniers mois à Detroit, ça faisait un peu mal au cœur de le voir évoluer à un faible niveau alors qu’il fait partie des joueurs qui ont véritablement enflammé la Grande Ligue lors de la dernière décennie.

Vétéran respecté mais vétéran un peu cramé, Blake Griffin veut prouver qu’il a encore de bonnes choses à proposer à une équipe NBA ambitieuse. C’est tout ce qu’on lui souhaite. Alors, il finira chez qui Blakounet ?

Source texte : ESPN / The Athletic

