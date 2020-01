Blake Griffin envisage l’opération de fin de saison : Sekou Doumbouya, la voie est quasiment libre

Est-ce qu’on reverra Blake Griffin sur les parquets cette saison ? Plus on avance, moins ça semble probable, et les dernières news vont dans ce sens. Blakounet pourrait effectivement passer sur la table d’opération pour tenter de soigner ce maudit genou.

C’est Chris Haynes de Yahoo Sports qui annonce cette possibilité. Selon lui, Blake Griffin envisagerait effectivement une opération du genou gauche, ce qui mettrait officiellement un terme à sa saison. Si c’est le cas, ça serait la deuxième opération en quelques mois pour Griffin, qui était déjà passé au bloc après les derniers Playoffs. Vu les galères de la star et les résultats bien pouraves des Pistons lors de cette campagne 2019-20, c’est probablement la meilleure chose à faire. En effet, avec son bilan de 13 victoires pour 24 défaites, la franchise de Detroit ne joue pas grand-chose cette année et on ne voit pas vraiment l’intérêt de continuer à jouer pour Griffin. Pour info, Blake n’a pas encore disputé la moindre minute en 2020 à cause de ses problèmes au genou gauche. Son dernier match remonte au 28 décembre dernier face aux Spurs. L’intérieur de Detroit avait également raté le début de saison, toujours à cause de son genou gauche, et n’a participé qu’à 18 rencontres au total pour des statistiques de seulement 15,5 points, 4,7 rebonds et 3,3 passes décisives à 35,2% au tir. On est loin, très loin du grand Blake Griffin de la saison dernière, qui avait véritablement porté les Pistons en jouant à un niveau All-Star. Incapable de s’exprimer correctement sur un terrain, Griffin a sorti plusieurs matchs bien dégueux et les Pistons le payent forcément au niveau des résultats.

Si la saison de Blake Griffin est aussi triste que l’ambiance à la Little Caesars Arena, sa potentielle absence prolongée pourrait bien faire les affaires de Sekou Doumbouya. Ça fait trois matchs que Sekou est dans le cinq des Pistons et on peut dire qu’il ne fait pas le timide. Deux double-doubles, un match avec quatre tirs du parking, et des moyennes de 12,3 points, 8,7 rebonds et 1,0 interception en 33,0 minutes, le tout à 42,4% au tir et 33,3% de loin. Son temps de jeu et ses responsabilités ont explosé en 2020, en voilà une bonne résolution côté Pistons. Pourvu que ça dure. On sait à quel point c’est important pour les rookies d’avoir des opportunités et des minutes pour progresser. Souvent, quand il y a des attentes et de l’enjeu, c’est plus compliqué de se montrer pour un joueur de première année comme Doumbouya. Mais dans le contexte actuel des Pistons, Sekou devrait continuer à fouler les parquets US de manière régulière, tout comme le jeune intérieur Christian Wood. Comme dirait Paga, « en tout cas on te le souhaite ». Pour en revenir à Blake Griffin, on espère évidemment que tout rentrera dans l’ordre parce que ce n’est jamais cool de voir un grand joueur à la rue comme ça à cause de pépins physiques. Donc oui, vaut mieux s’arrêter-là pour cette saison, faire ce qu’il faut pour réparer au maximum ce foutu genou et ensuite revenir au top.

Aucune décision n’a été prise pour l’instant concernant cette opération potentielle, mais ça sent quand même bien la fin de saison. On devrait en savoir plus dans quelques jours, car Blake Griffin va voir un spécialiste à Los Angeles durant la semaine. Stay tuned.

Source texte : Yahoo Sports