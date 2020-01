Marquese Chriss laisse sa place à Damion Lee dans le roster des Warriors : c’est pas exactement le move qu’on attendait

Signé par les Warriors au buzzer juste avant le début de la saison, Marquese Chriss n’a pas fait long feu en Californie. N’y voyez aucun jeu de mot foireux, l’ailier-fort a simplement été dégagé pour faire de la place à Damion Lee dans le roster.

On s’attendait à ce que ça bouge à Golden State avant la trade deadline mais on n’avait pas pensé à ça. Bénéficiant du soutien de ses coéquipiers depuis quasiment le Day 1 dans le vestiaire des Warriors, l’ancien numéro 8 de Draft quitte l’aventure avec un goût amer en bouche. Se faire virer de l’avant-dernière franchise de la Ligue pour permettre à un two-way contract d’obtenir un deal garanti avant la mi-saison, difficile de faire pire. D’autant que la marquise ne faisait pas du mauvais boulot jusque là avec 7,3 points, 5,4 rebonds et 1,9 passes de moyenne en un peu moins de 18 minutes. Mais les pourcentages ont sûrement un peu aidé Bob Myers dans son choix. Le GM ne peut pas se permettre de bloquer un siège dans le bus pour un poste 4 qui tourne à 19% de loin et moins de 50% au global. A une époque où une équipe NBA vit et meurt par son shoot, ça pique. Il fallait que quelqu’un saute et c’est donc Marquese Chriss qui fait son petit baluchon pour permettre aux Warriors de signer un contrat garanti à Damion Lee qui arrivait au terme de son two-way contract après avoir déjà passé 43 jours avec l’équipe première sur les 45 autorisés par ce type de deal selon ESPN.

Parmi toute cette bande de no-names à avoir repris la suite des quintuples finalistes NBA, le blaze de Damion Lee revient souvent et fait partie des rares satisfactions de la saison à San Francisco. Arrière doué et shooteur correct, le beau-frère de Stephen Curry a même intégré le cinq majeur où il forme un backcourt avec D’Angelo Russell depuis une dizaine de matchs. Il tourne à 12,5 points, 5,3 rebonds et 2,2 assists cette saison, soit mieux que Marquese Chriss, et a finalement obtenu son premier vrai contrat garanti en NBA à 27 piges. Non-drafté en 2016, il entame sa carrière en G League avant d’être repéré par les scouts des Hawks. A Atlanta, il enchaîne deux 10-day contracts et est conservé pour jouer les derniers matchs de la saison. En 2018, il signe un two-way contrat avec les Warriors et dispute 32 matchs dans l’équipe de Steve Kerr. Rebelote au début de la saison, mais il réussit cette fois à convaincre Bob Myers de le tester jusqu’à la fin de la saison en profitant de tous les départs et des blessures récentes dans l’effectif californien.

L’occasion de briller dans une franchise NBA sans la pression du résultat ne se représentera peut-être pas deux fois pour Damion Lee qui va devoir saisir sa chance et profiter de ses minutes pour faire du sale. En revanche, la chute est terrible pour Marquese Chriss qui n’a pas su concrétiser sa chance et se retrouve une nouvelle fois mis à la porte après avoir déjà visité sa quatrième équipe en quatre ans.

Source texte : ESPN