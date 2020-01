Les Lakers vont garantir le contrat de Dwight Howard : Superman a convaincu, CDD mérité pour D39

Ce n’est pas une surprise, mais ça mérite quand même une petite news. Dwight Howard, qui évoluait sous un contrat non garanti depuis le début de la saison, va passer de l’autre côté de la barrière grâce à ses performances convaincantes en sortie de banc.

D’après Dave McMenamin, les Lakers vont effectivement garantir le contrat de Dwight jusqu’à la fin de la saison. Comme l’indique le journaliste d’ESPN, ce mardi représente la date limite pour la franchise californienne si elle souhaite se séparer de son contrat mais il n’en sera rien. On savait tous que ça n’allait pas arriver étant donné les performances d’Howard en sortie de banc cette année. Quand il a été signé pour un an et 2,5 millions de dollars en août, D39 sortait de plusieurs expériences ratées et sa réputation était loin d’être au beau fixe, notamment au sein des vestiaires. Depuis, il a profité de son retour aux Lakers – après la grosse blessure de DeMarcus Cousins – pour montrer qu’il avait atteint une certaine maturité en acceptant sans broncher un rôle limité, rôle dans lequel il fait très bien le boulot. Avec 7,1 points, 6,8 rebonds et 1,4 contre de moyenne en presque 20 minutes par match, le tout à 73,8% au shoot, Howard fait beaucoup de bien dans la raquette quand il rentre sur le parquet. Son apport des deux côtés du terrain est important et il a plusieurs fois apporté un vrai coup de boost à son équipe. Si les Lakers dominent l’Ouest aujourd’hui avec un bilan de 29 victoires pour 7 défaites, c’est aussi quelque part grâce à la contribution de Dwight. Aucune raison donc de le lâcher.

Ce contrat garanti, c’est donc un peu une récompense pour Howard par rapport à son changement de comportement et cette prise de conscience personnelle. Maintenant, il va falloir rester sur le droit chemin, même avec ce contrat garanti en poche. Parce que Dwight savait qu’il n’avait pas le droit à l’erreur avec son contrat non sécurisé, il savait que c’était un peu une dernière chance pour lui. Forcément, ça incite à se tenir à carreau. Aujourd’hui, il est assuré jusqu’à la fin de la saison et on connaît certains mecs qui pourraient retomber dans leurs travers dans ce genre de situation. Mais honnêtement, Dwight semble vraiment avoir la tête sur les épaules aujourd’hui. Quelque part, c’est une belle histoire quand on se souvient de son premier passage dans la Cité des Anges, qui s’était plutôt mal déroulé aux côtés de Kobe Bryant et Cie en 2012-13. Seulement une saison en Californie, des résultats décevants, des tensions avec le Mamba, des bobos, puis un départ vers Houston lors de la Free Agency. Pendant des années, il était considéré comme un véritable ennemi à Los Angeles mais aujourd’hui, il parvient à faire changer l’opinion des fans des Lakers à son égard. Et si tout cela se termine par un titre NBA à la fin de la saison, ça serait encore plus beau pour lui.

Décision logique de la part des Lakers, et contrat garanti mérité pour Dwight Howard. Le numéro 39 semble épanoui dans la Cité des Anges, lui qui n’est pas loin d’être irréprochable depuis son retour à Los Angeles. Superman a convaincu.

Source texte : ESPN