Marquese Chriss signe un two-way contract avec les… Warriors : l’histoire d’une meuf en galère qui rappelle son ex moche

La NBA est un monde parfois dur à gérer pour les joueurs, on le sait. Ces derniers doivent voyager, partir loin de leur famille et parfois même… se faire échanger comme de vulgaires objets. Cependant, ce qui arrive à Marquese Chriss rentre dans une nouvelle catégorie, celle du non-respect le plus total.

On a tous connu ces soirs de galère durant lesquels la solitude distord le temps et que l’on s’ennuie à mourir. Pendant ces moments-là certains d’entre-nous faisons l’erreur de rappeler un ou une ex pour pimenter une soirée, pour se sortir de ce tourbillon mélancolique. Et bien figurez-vous que c’est exactement ce que viennent de faire les Warriors avec un certain… Marquese Chriss. En effet, selon Drew Shiller de NBC Sport Bay Area, les Dubs ont signé l’intérieur libre pour un two-way contract et ce, une semaine seulement après l’avoir littéralement viré pour garantir le contrat de Damion Lee. Du foutage de gueule ? Un peu. Chriss est-il la bi*tc* des Warriors ? Un peu aussi. Néanmoins, quand on a le même niveau qu’un canard aveugle et unijambiste, on n’a pas trop le droit de se plaindre, et puis qui ne serait pas content de rejoindre une équipe au sommet de sa forme et qui enchaîne les Finales et qui… Ok, bref, passons. Le niveau d’égo de Marquese Chriss n’a donc d’égal que celui de Ben Simmons à 3-points, nouveau bon point à mentionner sur le CV de l’ancien intérieur des Suns.

Plus sérieusement, ce move aura donc permis aux Dubs de garder à la fois Marquese et Damion Lee, l’un étant prolongé sur plusieurs années et l’autre étant re-signé en two-way. Chriss sera d’ailleurs agent libre restreint cet été et les Warriors pourront donc le signer à ce moment-là sur un plus long terme (non). Mais pas de souci, le mec est désormais habitué à faire ses valises assez souvent. En effet, Marco a connu déjà connu quatre équipes… en quatre ans. D’abord drafté par les Suns, il fera au passage infructueux avec les Rockets avant de passer seulement deux mois dans l’Ohio pour finir par atterrir en Californie. On voit que le type ne convainc nulle part, à voir donc si les Warriors vont le conserver jusqu’à la fin de la saison et s’ils feront le pari de le re-signer cet été. Après tout il n’a pas été si mauvais pour eux avec des moyennes de 7,4 points, 5,4 rebonds et 1,9 passe en shootant à presque 49%, (ce qui se rapproche des stats de… Draymond Green cette saison… ), mais quand ton meilleur highlight de la saison est une embrouille avec Luka Doncic il y a de quoi se poser quelques questions.

Les Warriors jouent donc avec Marquese Chriss comme on joue avec un plan cul. On est à un tel niveau de non-respect qu’on peut tout imaginer, bien hâte du coup de le voir se faire échanger dans deux semaines contre un second tour de Draft.



Source texte : NBC Sports Bay Area, Yahoo Sports