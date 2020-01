Chandler Parsons impliqué dans un accident de voiture : contusions et cervicales touchées, la vie de merde bat son plein

C’est la news peoplo-pas drôle de la nuit. On a appris il y a quelques heures que Chandler Parsons avait été impliqué dans un accident de bagnole en sortant de l’entraînement. Les plus pessimistes et méchants argueront que ce pauvre mec est vraiment un boulet for life, les plus optimistes et bienveillants préféreront peut-être se dire que oh c’est bien, ça veut dire qu’il s’entraîne, mais ça commence juste… à faire beaucoup.

C’est le genre de nouvelle dont on aimerait bien se passer, mais le fait que le gossip concerne Chandler Parsons, son contrat et ses antécédents… a fort logiquement défrayé la chronique. Et tant pis si on utilise des termes à la Christophe Hondelatte, alors faîtes entrer tout de suite l’abusé.

25 millions de dollars, c’est le salaire de Chandler Parsons cette saison encore à Atlanta, et si rien ne nous permet de juger un contrat signé avec les promesses de l’instant T, disons que quelques années plus tard ça doit bien tirer la gueule du côté des mecs qui font les chèques. Tour à tour blessé, puis mauvais, puis blessé et mauvais, Chandler a donc ajouté cette nuit « accident de la circulation » sur son CV à la Sécu, et si rien n’indique que le pauvre pépère y soit pour quelque chose, on ne peut en tout cas pas nier que le modjo Parsons pue le vomi et ce depuis pas mal de temps déjà. Une peau de banane et c’est pour sa gueule, la foudre qui tombe ce sera pour sa maison, le joint de culasse on n’en parle pas, et on ne veut même pas connaitre ses intolérances alimentaires car ça pue le mec allergique au lactose.

La news rapportée cette nuit par Chris Haynes de Yahoo ne changera pas grand chose à la saison actuelle des Hawks ni à la carrière de l’ancien joueur des Mavericks, des Rockets et des Grizzlies (cinq matchs et 2,8 points seulement cette saison) mais confirme en tout cas que… quand ça ne veut pas ça ne veut pas, et que l’ailier peut bien crier sous tous les toits qu’il aimerait être vu autrement que le mec qui ne vaut pas l’argent qu’il gagne… on commence à valider le fait que le pauvre homme sera vu et pour toujours comme un synonyme de contrat pourri.

Bien triste tout ça, et pour alléger un peu l’atmosphère et enlever un peu de gravité à la chose, on peut par exemple très bien imaginer que le mec était probablement en train de s’envoyer une Pasta Box sur le siège passager au moment de l’accident, et que ça ne nous étonnerait même pas qu’il ait terminé l’action avec une coiffure à la Patty Mills sauce carbonara. Ah bah non, on a dit qu’il « tait sûrement allergique au lactose, quelle vie.