Les Nets seraient en pole position pour signer Blake Griffin : si vous aimez les équipes 2K, venez à Brooklyn

La nouvelle a été officialisée hier. Blake Griffin et les Pistons ont trouvé un accord sur un buyout, faisant de l’intérieur vétéran un agent libre. Très vite, les noms de plusieurs franchises intéressées ont fuité et visiblement, c’est Brooklyn qui tiendrait la corde pour le signer.

Est-ce qu’un grand nom supplémentaire est sur le point de rejoindre Brooklyn ? Cela en prend le chemin si l’on en croit les dernières infos de The Athletic. D’après les insiders Shams Charania et James Edwards III, Blake Griffin serait chaud pour rejoindre les Nets après son buyout avec les Pistons. Les autres équipes intéressées par ses services estiment en effet que l’ancien All-Star a de grandes chances de choisir la franchise new-yorkaise dans les prochains jours. La raison est simple, Griffin veut avoir une vraie opportunité de gagner une bagouze, lui qui a aujourd’hui 31 ans et qui cherche toujours à aller plus loin que les demi-finales de Conférence. C’est vrai qu’avec James Harden, Kevin Durant et Kyrie Irving, vous avez de quoi jouer le titre NBA, les Nets étant actuellement deuxièmes de la Conférence Est juste derrière Philadelphie avec un bilan de 24 victoires pour 13 défaites, tout ça malgré les nombreuses absences de KD. Pour info, Blake Griffin a laissé 13,3 millions de dollars sur la table en décidant avec les Pistons de mettre fin à leur aventure (il lui restait un an de contrat supplémentaire à 39 millions, et 36 millions cette année), alors autant rejoindre une équipe très sérieuse. Bien évidemment, va falloir attendre l’officialisation et on ne peut jamais exclure un autre scénario tant que ce n’est pas signé. Pour rappel, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, Golden State, Miami et Portland feraient également partie des candidats pour recruter Blakounet, tout comme les deux franchises de Los Angeles si l’on en croit Marc Stein du New York Times.

The Brooklyn Nets are believed to be leaders to sign six-time All-Star Blake Griffin, sources tell me and @JLEdwardsIII. Rival teams with interest are expecting Griffin to choose Nets as a title favorite for chance to win a championship. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 5, 2021

Sources: Blake Griffin gave back $13.3 million in his buyout with the Pistons. He had $75M on his deal for this season and 2021-22. The six-time All-Star will clear waivers on Sunday and the Brooklyn Nets are the leaders to sign him. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 5, 2021

Depuis le transfert de James Harden et la création du Big Three à la mi-janvier, les Nets essayent de renforcer leur supporting cast et combler leurs points faibles comme ils peuvent. La franchise de Brooklyn fait partie des équipes à surveiller à l’approche de la trade deadline et sur le marché du buyout. Du coup, ce n’est pas très surprenant de voir le logo des Nets apparaître dans le dossier Griffin, même si on se pose des questions sur l’intérêt de cette signature potentielle. On le sait, les meilleures années de Blake sont derrière lui et il ne possède pas vraiment les qualités dont a besoin Brooklyn. On ne dit pas que l’ancienne star des Clippers ne peut plus rien apporter à une franchise – il possède de l’expérience et ses qualités de créateur/playmaker peuvent servir dans n’importe quelle équipe – mais les Nets ont surtout besoin d’un joueur d’impact dans leur propre raquette ainsi que de l’aide sur la défense extérieure. Et Griffin est loin d’avoir ce profil, car ce n’est pas lui qui va protéger le cercle hein, surtout vu son état physique actuel. Y’a donc de quoi être un peu sceptique et on a parfois l’impression que Brooklyn joue à 2K dans son processus de recrutement, sans prendre en compte ses vraies faiblesses.

Dossier à surveiller de près dans les jours à venir mais vu les dernières infos, il ne devrait pas y avoir trop de suspense par rapport à l’identité de la prochaine équipe de Blake Griffin. Les signes pointent vers les Brooklyn Nets, on attend désormais la confirmation.

Source texte : The Athletic