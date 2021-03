Air Jordan 1 UNC : avant les Bulls, Michael voyait la vie en bleu et blanc

Parmi les principales sorties sneakers de ce début d’année, les Air Jordan 1 UNC risquent de faire grand bruit. Un classique de chez classique que tout collectionneur se doit de posséder dans son meubles à chaussures, disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers depuis ce matin.

On ne refait plus la carrière du GOAT de tous les fans de Chicago, il y a déjà eu The Last Dance sur Netflix pour cela. En revanche, vous n’êtes pas sans savoir que Michael Jeffrey Jordan a lancé sa carrière universitaire chez lui, en Caroline du Nord, sur le campus des Tar Heels avec qui il a remporté le titre national en 1982. En tout, Jojo a passé trois saisons avec North Carolina et les images du numéro 23 sous le maillot blanc et bleu sont indélébiles dans notre mémoire. Vous serez donc ravi de découvrir que la Air Jordan 1 est de retour dans un nouveau coloris dédié à l’université de His Airness. Au menu, du bleu et du blanc évidemment, et un Swoosh noir pour marquer le côté old-school et le caractère du modèle. Un sans-faute à tous les niveaux qu’il nous tarde de posséder.

La fiche :

La grande-sœur : les Air Jordan 3 UNC, plutôt la petite-soeur en l’occurrence.

les Air Jordan 3 UNC, plutôt la petite-soeur en l’occurrence. On les imagine déjà à ses pieds : Coby White pour se rappeler aux bons souvenirs de North Carolina, en plus cela devrait plaire aux fans des Bulls.

Coby White pour se rappeler aux bons souvenirs de North Carolina, en plus cela devrait plaire aux fans des Bulls. L’occasion parfaite pour les porter : pour le début de la March Madness dans une dizaine de jours.

pour le début de la March Madness dans une dizaine de jours. On aime : les premières Jojo sous ses premières couleurs, quoi de plus normal ?

les premières Jojo sous ses premières couleurs, quoi de plus normal ? On aime moins : pas sûr que les étudiants aient les moyens de se les offrir.

Les Air Jordan 1 UNC sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 159,90 euros. On espère qu’une partie revient aux athlètes NCAA même si on en doute un peu.

Source : Jordan Brand