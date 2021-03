Nike Cosmic Unity Amalgam : les chaussures du turfu à base de matériaux recyclés

La virgule voit vert comme l’écologie en ce moment avec la sortie de sneakers composées à au moins 25% de déchets recyclés. Les Nike Cosmic Unity Amalgam sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

C’est avec les vieux matériaux déjà usagés que l’on fait les meilleures sneakers. C’est le nouveau dicton à la mode dans les bureaux de la firme de l’Oregon qui souhaite réduire son emprunte environnementale en utilisant de la matière recyclée pour chausser ses athlètes. Les Nike Cosmic Unity sont les premières destinées aux basketteurs dans le cadre de ce nouveau programme de la marque et on peut dire que le visuel fait mouche. Pour ce deuxième coloris intitulé Amalgam, on retrouve des couleurs vives très à la mode avec toujours cette midsole imposante, cette fois en vert, laissant apparaître une grosse bulle d’air à l’arrière de la chaussure et une plus fine à l’avant. Une bande orangée à l’avant et au niveau du talon complètent l’équilibre de la paire pour un résultat urbain et fashion très réussi qui devrait trouver son public.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike Cosmic Unity Green Glow que l’on vous présentait à l’occasion de leur sortie la semaine dernière.

les Nike Cosmic Unity Green Glow que l’on vous présentait à l’occasion de leur sortie la semaine dernière. On les imagine déjà à ses pieds : Giannis Antetokounmpo, dans le même délire colorimétrique avec ses dernière Freak 2 qu’il portera à l’occasion du All-Star Game 2021 ce dimanche.

Giannis Antetokounmpo, dans le même délire colorimétrique avec ses dernière Freak 2 qu’il portera à l’occasion du All-Star Game 2021 ce dimanche. L’occasion parfaite pour les porter : pour la mission déchèterie du jeudi après-midi.

pour la mission déchèterie du jeudi après-midi. On aime : des sneakers recyclées, même à 25%, c’est toujours ça de pris.

des sneakers recyclées, même à 25%, c’est toujours ça de pris. On aime moins : on est gourmand, on attend les prochaines réalisées à base d’au moins 50% de déchets recyclés.

Les Nike Cosmic Unity Amalgam sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 149,90 euros. Le recyclage, ça se paye.

Source : Nike