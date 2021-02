Nike Cosmic Unity Green Glow : les sneakers composées d’au moins 25% de matières recyclées

Présentées en avant-première par Anthony Davis en décembre 2020, les Nike Cosmic Unity Green Glow arrivent dans les bacs. Une paire évidement disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Parmi toutes les luttes possibles, la marque au Swoosh en a choisi plusieurs, dont celle du climat. A l’occasion de son projet « Move To Zero » qui vise à tendre vers une production zéro déchet et zéro carbone, la firme de l’Oregon nous dévoile les Nike Cosmic Unity Green Glow, leur première paire de chaussures de basketball produites à base d’au moins 25% de matières recyclés. Au niveau du design, sa semelle verte est imposante et déborde même au niveau du talon. L’empeigne semble recouverte d’un filet qui parlera forcément aux basketteurs alors que le Swoosh sur la face extérieur de chaque pied fait la liaison entre les différents matériaux de la sneaker. Enfin, les lacets multicolores qui ressemblent à des scoubidous élaborés attirent l’oeil et équilibrent le résultat final.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike LeBron 18 Dunkman, dans les couleurs tant que dans la coupe, il y a un petit air de famille.

les Nike LeBron 18 Dunkman, dans les couleurs tant que dans la coupe, il y a un petit air de famille. On les imagine déjà à ses pieds : Karl-Anthony Towns, lors d’une balade digestive dans les forêts qui bordent Minneapolis.

Karl-Anthony Towns, lors d’une balade digestive dans les forêts qui bordent Minneapolis. L’occasion parfaite pour les porter : lors d’un tournoi de basket dont les fonds sont reversés pour la protection de l’environnement.

lors d’un tournoi de basket dont les fonds sont reversés pour la protection de l’environnement. On aime : une silhouette qui change et un engagement intéressant de la part de la virgule.

une silhouette qui change et un engagement intéressant de la part de la virgule. On aime moins : une grosse semelle qui rappelle les modèles des années 80 et 90 mais qui n’est pas forcément recommandées pour les meneurs ou les joueurs qui décollent souvent en altitude.

Les Nike Cosmic Unity Green Glow sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 149,90 euros. Allez checker, ça vaut le coup d’oeil.

Source : Nike