Nike LeBron 18 Dunkman : le King veut nous rappeler qu’il est un pétard ambulant

LeBron James est donc éternel. Arrivé sur les parquets NBA, et dans le sneakers game par la même occasion, en 2003, le King continue d’enchaîner les productions de qualité avec une très grande régularité dans les deux domaines. Le voilà encore à nous offrir un nouveau coloris de ses signature shoes. Les Nike LeBron 18 Dunkman sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

S’il est désormais âgé de 36 ans, LeBron James est bien loin d’avoir fini de nous régaler sur les parquets NBA. Le King ne semble pas vieillir, ou alors devient encore meilleur avec l’âge, comme le bon vin. Toujours est-il que le natif d’Akron, dans l’Ohio, est également un vrai businessman et une icône mondiale. La preuve avec la sortie des Nike LeBron 18 Dunkman, nouveau coloris de sa dernière paire signature avec la marque au swoosh. Ce modèle mélangeant noir et vert électrique vient nous rappeler à quoi point le patron des Lakers peut envoyer des tomars à tout-va et fracasser des cercles quand il le veut. Aussi pétaradantes que ses dunks, les chaussures sont composées d’une semelle verte fluo, et ensuite d’un savant mélange entre la domination du noir et de légères touches de ce vert électrique grâce à des petits points disséminés un peu partout sur le reste de la chaussure et aussi par le biais de swooshs qui flashent. Notons également la silhouette sombre d’un LeBron en pleine action présente sous cette semelle colorée, un détail qui claque. Pour finir, LeBron ne s’épargnant pas les efforts à répétition, le modèle nous offre tout le dernier cri de la technologie Nike (unité Max Air, Air Zoom ou encore KnitPosite 2.0 laissant respirer le pied) pour sécuriser et rendre le plus confortable possible le port de ces chaussures. Du grand art !

LA FICHE :

La grande-sœur : les Nike LeBron 18 James Gang, une vraie source d’inspiration pour notre modèle du jour et la première du nom dans la dernière série signature du King.

les Nike LeBron 18 James Gang, une vraie source d’inspiration pour notre modèle du jour et la première du nom dans la dernière série signature du King. On les imagine déjà à ses pieds : Kentavious Caldwell-Pope, redevenu un joueur respectable ces derniers mois, il a bien le droit à une petite récompense.

Kentavious Caldwell-Pope, redevenu un joueur respectable ces derniers mois, il a bien le droit à une petite récompense. L’occasion parfaite pour les porter : lors du All-Star Game 2021 s’il a finalement lieu. Grosse promo en antenne nationale et diffusion mondiale en grande pompe : la routine pour le roi du marketing !

lors du All-Star Game 2021 s’il a finalement lieu. Grosse promo en antenne nationale et diffusion mondiale en grande pompe : la routine pour le roi du marketing ! On aime : LeBron nous fait du LeBron, un travail propre et sérieux. On devient même peut-être un peu trop habitué à voir cela.

LeBron nous fait du LeBron, un travail propre et sérieux. On devient même peut-être un peu trop habitué à voir cela. On aime moins : un prix qui pourrait en rebuter certains, mais les die hard fans du King n’hésiteront sans doute pas bien longtemps.

Les Nike LeBron 18 Dunkman sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 189,90 euros. Nous, on va se régaler avec une mixtape des dunks en carrière de LeBron, à l’année prochaine !

Source : Nike