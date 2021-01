NBA Top 5 du jour : officiel, Derrick Jones Jr. n’est pas un homme mais un ULM

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec au menu aujourd’hui… un avion parmi les humains

#5 : le jeu léché des Warriors n’est pas mort, bien au contraire, surtout avec un poste 5 capable de terminer les actions.

#4 : au petit jeu du meilleur joueur NBA avec des tresses attachées par une ficelle et sortant du banc, Montrezl Harrell domine désormais Derrick Rose.

#3 : Damian Lillard a passé le milieu de terrain, alors il s’est dit que c’était le moment parfait pour prendre un shoot.

#2 : il est grand, solide, il court et il shoote, et c’est le meilleur joueur de sa franchise. On ne parle pas de Kevin Durant mais bien évidemment de Christian Wood.

#1 : ça partait sur un énième sauciflard de Carmelo Anthony, puis Derrick Jones Jr. a surgi de son endroit préféré, à savoir de nulle part. C’est pas un homme lui, c’est un ULM.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.