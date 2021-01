Tristan Thompson espère voir un jour son maillot retiré à Cleveland : alors on va déjà parler de Gérard, et ensuite seulement on te dira non

Tristan Thompson a passé neuf saisons dans l’Ohio avec les Cavs et a surtout fait partie de l’équipe championne de 2016. Est-ce assez pour espérer un jour avoir son maillot accroché en haut de la Rocket Mortgage FieldHouse ? LeBron James a officiellement de la concurrence, surtout quand on sait que J.R? Smith a d’or et déjà validé sa place au plafond.

Chaque joueur a ses rêves et Tristan Thompson a gentiment décidé de nous partager l’un des siens dans une interview pour cleveland.com, quelques heures avant d’affronter pour la première fois de sa carrière les Cavaliers. Agent libre en automne dernier, Thompson avait décidé d’emmener ses talents du côté de la Nouvelle-Angleterre chez les Celtics, mettant fin à neuf ans d’histoire commune avec la franchise de l’Ohio. Avec des moyennes de 9 points et 8 rebonds en carrière avec les Cavs, TT a surtout participé à l’incroyable épopée de 2016 lors de laquelle, menés 3-1 par les Warriors, ils avaient réussi à renverser la vapeur pour finalement s’imposer au Game 7, rapportant de ce fait le premier titre NBA de l’histoire à la ville de Cleveland. Cleveland, this is for you, toussa toussa, et ces accomplissements font que Tristoune espère donc un jour voir son numéro 13 retiré et accroché sous le toit du Rocket Mortgage FieldHouse, anciennement Q Arena, à côté du titre de 2016, entre le maillot de LeBron et celui de J.R. Smith, le meilleur joueur de l’histoire de la franchise.

« Pour les gens de Cleveland, j’étais l’un d’eux. Col bleu. Travailleur. Sérieux, qui réussit contre toutes les attentes. Les gens de Cleveland sont toujours mis de côté, mais ce sont des gens authentiques qui travaillent dur. C’était avec cette mentalité que je jouais sous le maillot des Cavs. J’espère que les gens se souviendront de moi comme ça. J’espère qu’un jour mon maillot sera dans cette arène”

Même si on apprécie le travail effectué par Tristan lors de ses années à Cleveland, le maillot retiré paraît néanmoins un peu excessif. Pourtant, selon son ancien coach J.B. Bickerstaff, TT mérite effectivement de voir son maillot retiré dans l’Ohio. Très bien, on demandera à LeBron ce qu’il en pense alors, car si le Canadien pense avoir fait la carrière nécessaire pour mériter telle récompense, le toit de la salle des Cavs devrait donc être rempli très vite si on se tient à ses critères et Kyrie Irving, Kevin Love, Matthew Dellavedova, Timofeï Mozgov, Deron Williams auront tous leur mot à dire dans cette discussion. Nous ? On pense que TT ne vise pas assez haut, et même s’ il est évident que son maillot sera retiré dans la maison Kardash, on pense qu’il a aussi le talent pour un jour voir son maillot en haut du TD Garden entre celui de Larry Bird et Bill Russell. On parle quand même d’un mec qui ne savait pas s’il était gaucher ou droitier à son arrivée dans la Ligue, d’un mec qui a punché LeBron James en plein match donnant lieu à l’un des plus beaux flops de ces dix dernières années, et d’un homme ayant osé déclaré après le deuxième départ du King que les Cavs restaient des favoris pour jouer la Finale. Une chose est sûre, s’l y arrive c’est une preuve irrévocable qu’il faut croire en ses rêves : sortir avec une Kardashian et avoir son maillot retiré en NBA, peu de gens auraient parié sur le Canadien pour réaliser ces accomplissements.

TT veut donc voir son maillot retiré chez les Cavs, et nous on veut le voir aller chercher une place au Hall of Fame. Il faut toujours croire en ses rêves après tout, même les plus fous, surtout de la part d’un mec qui a toujours réussi à récupérer sa meuf même après l’avoir trompé une cinquantaine de fois. Juste pour ça, ça mérite une place chez les légendes des Cavs.

