Nike LeBron 18 James Gang : les nouvelles signature shoes du King, l’héritage est assuré

Il fêtera ses 36 ans en décembre mais il n’est pas près de s’en aller. Toujours aussi dominant malgré les années qui passent, LeBron James reste le patron de la NBA et du sneakers game parmi les joueurs en activité. A une victoire de l’obtention de son quatrième titre en carrière, le King sort ses dix-huitièmes signature shoes aujourd’hui. Les Nike LeBron 18 James Gang sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Elles ne sont pas pour toutes les bourses, mais impossible de ne pas croiser quelques Bron sur les parquets de départementale le dimanche matin. Depuis 2003, le futur MVP des Finales (oui) laisse très peu de place à la concurrence et ça vaut aussi pour le business. Encore bien loin des ventes de Jordan dans le monde, il est par contre une référence chez les non-retraités qui jouent avec leurs initiales au bout des languettes de leurs chaussures. Mais trêve de blabla, on vous laisse donc découvrir les Nike LeBron 18 dans un premier coloris baptisé James Gang en hommage au clan sur qui le numéro 23 des Lakers peut toujours compter : sa femme Savannah Brinson et ses trois enfants. Les points clés de ce nouveau modèle ? Le fidèle flyknit est toujours présent pour entourer le pied sans trop le compresser. La languette laisse entrevoir trois bulles, la première représentant un lion, la seconde reprenant le nom du coloris et la troisième affichant tout simplement la signature du quadruple MVP. La midsole blanche surélevée permet à la semelle de péter à l’oeil avec toutes ses couleurs vives (rose, vert, bleu rouge) et le talon est joliment décoré tout en bénéficiant du confort de la bulle d’air présente juste en-dessous. Comme depuis quelques années, pas grand-chose à redire au design. La marque à la virgule a fait le taf et nous propose du neuf tout en respectant l’identité du King. Voyez par vous même !

La fiche :

La grande-sœur : les Nike LeBron 17 James Gang, on vous laisse jouer au jeu des 7 différences.

On les imagine déjà à ses pieds : Bronny James lorsqu'il retournera humilier ses petits camarades de classe à la rentrée.

L'occasion parfaite pour les porter : lors de la parade des Lakers dans les rues de Los Angeles… si les conditions le permettent.

On aime : une silhouette facilement reconnaissable et directement associée au Chosen One.

On aime moins : à l'inverse d'un Giannis ou d'un Dame par exemple, les chaussures du King ne s'adressent pas à tout le monde avec leur prix avoisinant les 200 euros.

Les Nike LeBron 18 James Gang sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 189,90 euros. Ça pique un peu, mais c’est ce que ça coûte de vous la jouer comme James sur le terrain.

