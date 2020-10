LeBron James estime devoir gagner avec les Lakers pour obtenir le respect des supporters : ça va, il prend pas trop de risques là

En arrivant à Los Angeles, LeBron James a dû tout recommencer. Peu importe ce qu’il a pu accomplir en quinze ans de carrière, pour obtenir le respect des supporters du Staples Center il faut gagner sous le maillot des Lakers. Une mission mal débutée la saison dernière, mais que le King est en passe de réussir cette année.

Si les Lakers sont désormais à une victoire du titre après une campagne de Playoffs sans accroc, la franchise de Los Angeles a galéré ces dernières années pour en arriver là. Absents des Playoffs depuis 2013, les plus fidèles supporters n’ont pas oublié l’époque où Wesley Johnson, Wayne Ellington, Jordan Hill et Ryan Kelly étaient des starters quasi-indiscutables au Staples Center. Hop, petit reflux gastrique pour la Lakers Nation, c’est offert par la maison. Une époque pas si lointaine et des souvenirs encore douloureux qui ont permis à LeBron James d’être accueilli comme un prince lors de son arrivée en 2018. Le King est devenu le King of L.A., titre de noblesse un peu précipité dans une franchise aussi légendaire. Une arrivée en grande pompe qui n’a pas plu à tout le monde, comme en témoigne les actes de vandalisme sur plusieurs fresques murales à son effigie. D’autant plus que la première saison du King en Californie fut un échec total. Entre les blessures, la saga Anthony Davis et le cirque au sein du front office, on était loin du renouveau annoncé par l’arrivée du Chosen One. LeBron, qui repartait de zéro en arrivant dans la Cité des Anges, a même fait un pas en arrière après ces débuts presque catastrophiques. Peu importe l’historique du King depuis son arrivée en NBA, chez les Purple and Gold, LeBron a dû apprendre à gagner le respect des supporters comme il l’explique pour ESPN.

« Les fidèles des Lakers s’en foutent de ce que tu as accomplis avant. […] Ils n’en ont rien à faire de ton CV jusqu’à ce que tu les rejoignes. Alors, il faut réussir sous le maillot des Lakers pour obtenir leur respect. C’est ce que j’ai appris. »

Los Angeles, c’est pas Cleveland, c’est pas Valladolid. En tout cas pour la franchise aux maillots jaunes. Pour les colocs du Staples Center habitués aux chokes, c’est une autre histoire. Bref, une franchise archi-mythique avec seize bannières accrochées au plafond et qui a vu passer un bon paquet de légendes NBA, c’est difficilement impressionnable, même après quelques saisons bien nazes. Seize fois All-Star, quatre titres de MVP, dix apparitions en Finales, trois bagues, le CV de BronBron n’a aucune concurrence dans la NBA actuelle. Mais après l’échec de sa première saison sous le maillot des Lakers, il a dû se remettre en question et partir à la reconquête du respect des supporters, déjà pas tous hyper chauds lorsqu’il a débarqué en Californie. Une tâche difficile dans une franchise où plane l’héritage des Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O’Neal et autres Kobe Bryant. Une mission rédemption dans l’ombre des plus grandes légendes de la Ligue, loin du confort de son Ohio natal, qui pourrait aboutir cette nuit lors du Game 5 de ces Finales 2020.

Bon, c’est plus facile de balancer ça quand tu mènes 3-1 en Finales NBA, mais quand même. LeBron James n’a pas débarqué à Los Angeles avec une main sur le trophée et sa première saison l’a confirmé. Cette nuit, le King a l’opportunité de valider son passage à L.A. par un titre, histoire de laisser son nom au palmarès de cette franchise mythique.

Source texte : ESPN