Preview Lakers – Heat, Game 5 : la saison sera peut-être terminée demain matin, mais Miami n’est pas d’accord

Nouvel épisode ce soir de ces Finales NBA 2020, et peut-être déjà le… dernier. Sniff, on en aura donc peut-être terminé avec cette saison demain aux alentours de six heures. Un constat dont les joueurs du Heat aimeraient se passer alors rendez-vous cette nuit à 3h pour voir à quoi ressemble une bande de desperados qui jouent pour ne pas mourir.

Il faudra être très fort. Il faudra être très fort pour résister à ces Lakers portés par le vent du Mamba, il faudra être très fort pour ne pas plier sous les coups d’une légende en quête d’une quatrième bague, et il faudra être très fort pour résister à l’envie irrépressible des Lakers d’égaler les Celtics au nombre de bagues totales dans l’histoire (17). Vous l’aurez compris, pas grand chose ne souffle dans le sens du Heat ce soir, pas même l’état des lieux des forces en présence. Bam Adebayo est de retour aux affaires après deux matchs et demi loupés mais Goran Dragic est toujours incertain pour ce soir, le genre de manque dont on se serait bien passé pour un Heat déjà dans la peau de l’outsider même au complet. Ce qui fera – ou non – la différence ce soir ? Le mental m’sieurs dames, le mental, et pour cela on comptera bien évidemment côté South Beach sur cet espèce de fêlé de Jimmy Butler, typiquement le genre de mec capable d’offrir un rein, un tibia et une moustache moche pour porter son équipe vers le Game 6. Buckets donc, mais aussi un Bam Adebayo que l’on attend davantage impliqué en attaque, alors que les shooteurs de la bande (Nunn mais surtout Tyler Herro et Duncan Robinson) devront sortir conjointement le match de leur vie pour s’en tirer cette fois encore.

Mais si le Heat nous sort le match de l’année au meilleur des moments, encore faut-il que les Lakers l’autorisent. Des Lakers en mission, un duo LeBron / AD en mission, un supporting cast aux petits oignons, bref toute une armée prête à mettre définitivement à terre l’ennemi. Les confettis sont déjà sortis (à d’autres hein), les tee-shirts sont floqués mais il faudra pour faire la teuf être sérieux une dernière fois. Astérisque ou pas sur cette saison 2019-20… un titre est un titre et on connaît quelques futurs Hall of Famers qui s’en accommoderont très bien. Y’a du bagué chez les Lakers (Bron, Rondo, Green, McGee, Gérard), les mecs savent où ils mettent les pieds et attendent de pied ferme les gamins de Floride, pour un duel qui pourrait donc bien être le dernier match de NBA avant… avant on ne sait pas quand.

Une raison suffisante pour mettre le réveil cette nuit peu avant trois heures, histoire de vivre ensemble un moment qui fera quoiqu’il arrive date dans cette saison. Dans cette saison et même dans l’histoire, compte tenu de cette drôle de bulle, alors merci de ne pas vous louper, parce qu’on ne se fade pas des Pistons-Hornets toute l’année pour pioncer dans un clinching game de cette envergure. Alors on dit quoi ? Bah on dit rendez-vous cette nuit, de bonne heure et de bonne humeur.