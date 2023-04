L’affiche des finales de Conférence Est 2020 et du premier tour de 2021 est de retour. Milwaukee contre Miami, une affiche qui pourrait bien être plus serrée que ce qu’on pense. Rendez-vous à 23h30 pour la première opposition entre Giannis et Jimmy, un duel plein de promesses.

La preview écrite de la série est là, la preview vidéo juste ici.

Les Bucks ont un statut à assumer, et ça devra commencer dès ce soir. Giannis est en mission, et au-delà d’être parmi les 3 finalistes pour le trophée de MVP, il est surtout leader à l’Est et voudra gratter un deuxième trophée Larry O’Brien en compagnie de son squad qui a finalement ravi la tête à Boston grâce à une incroyable série de 16 victoires de suite entre janvier et mars. Oui vous avez bien lu, Milwaukee a perdu très exactement 0 match en février et voudra surfer sur cette vague pour filer jusqu’au titre comme en 2021.

Toutefois, cela passera par un collectif bien huilé et un effectif au complet. Khris Middleton, qui a longtemps été gêné par les blessures, devrait bien être opérationnel pour le premier match, tout comme Pat Connaughton et Grayson Allen qui se sont entrainés normalement récemment. Les soldats comme Jae Crowder ou Bobby Portis sont également attendus, et nul doute qu’ils auront à cœur de faire pencher la balance pour les Daims dans cette série.

Mais comme on dit toujours, il faut se méfier de l’eau qui dort, car si le Heat a marqué par son irrégularité, ça reste comme chaque saison une équipe poil à gratter que personne n’a vraiment envie d’affronter. Dans le sillage d’un Jimmy Butler toujours aussi carnassier, Miami voudra créer la surprise. Bam Adebayo préchauffe encore mais pourrait être un sacré atout, Tyler Herro doit confirmer son changement de statut et le collectif doit se mettre au diapason et Erik Spoelstra a toujours plus d’un tour dans son sac.

Des ajustements, il en faudra probablement pour ce premier match, étant donné que les Floridiens vont potentiellement être légèrement dépeuplés à la mène. En effet, Gabe Vincent et Kyle Lowry sont tous les deux incertains pour ce match d’ouverture de la série. Respectivement blessés à la hanche droite et au genou gauche, les deux ont joué face à Chicago lors du play-in mais ont été assez infâmes. En cas de forfait, c’est probablement Tyler Herro qui prendra le relais à la mène.

Les voyants semblent quand même globalement au vert pour les Bucks, bien mieux armés, sur une meilleure dynamique et plus complets. Mais le Heat n’est jamais aussi fort que lorsqu’on ne l’attend pas. Rendez-vous à 23h30 pour le début des hostilités !