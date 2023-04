Considérée par beaucoup comme la série la plus hype du premier tour des Playoffs, l’opposition entre les Suns et les Clippers va démarrer ce dimanche (2h du matin) au Footprint Center de Phoenix. L’occasion pour les deux équipes d’envoyer un premier message à l’adversaire.

Un Game 1 d’une série de Playoffs, c’est toujours particulier, encore plus au premier tour.

Les deux équipes doivent enclencher le mode postseason, elles se sont préparées spécifiquement pour le match-up en question, et cette première rencontre doit permettre de prendre la température de chaque côté pour ensuite bien s’ajuster. Mais surtout, un Game 1, ça peut donner le ton pour le reste de la série, et c’est pour cette raison que les Suns et les Clippers auront à cœur de frapper les premiers cette nuit.

Pour Phoenix, toujours invaincu avec son quatuor Kevin Durant – Devin Booker – Chris Paul – Deandre Ayton, l’objectif sera évidemment de défendre ses propres terres car perdre l’avantage du terrain dès le Game 1 peut vite vous mettre sous pression. En particulier dans une série #4 contre #5. Mais en plus de ça, les Cactus voudront montrer aux Clippers – privés de leur ailier All-Star Paul George – que la puissance offensive de leur Big 4 est bien trop importante pour n’importe quelle équipe se retrouvant sur leur route. On a eu un aperçu en saison régulière, ces quatre-là ensemble font très mal, avec une efficacité offensive de 122,3 points marqués pour 100 possessions (échantillon limité certes, mais on est sur le meilleur ratio de toute la NBA) et un net rating de +17,4 points (105 pour 100 possessions en défense). Les hommes de Tyronn Lue devront donc être au taquet direct s’ils veulent éviter de se prendre une grosse vague d’entrée.

Du côté de Los Angeles, on voudra mettre de l’impact physique pour montrer justement à ces Suns que cette série ne sera pas une partie de plaisir. Les Cactus ont peut-être quatre des cinq meilleurs joueurs de la série, mais les Clippers veulent utiliser leur profondeur sur les extérieurs pour rendre la vie compliquée à KD et Cie. Mission pas facile évidemment, mais si L.A. peut limiter un tant soit peu la production du Big 4 de Phoenix et mettre au défi certains role players adverses à step-up en attaque (Josh Okogie notamment), la rencontre pourrait bien être serrée du début à la fin.

Clippers have replica Suns jerseys for some of the defense-focused practice/walkthroughs they plan to have today. pic.twitter.com/5CVsNiO17K — Tomer Azarly (@TomerAzarly) April 11, 2023

Les clés de ce Game 1 sont évidemment nombreuses, et on n’a abordé ici qu’un seul aspect de cette confrontation qui devrait en dévoiler beaucoup d’autres tout au long de la série. Mais une chose est sûre : dans l’histoire des Playoffs NBA, le vainqueur du premier match possède un avantage significatif. En effet, 75% des équipes qui prennent un avantage de 1-0 finissent par remporter la série.