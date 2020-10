200€ à gagner avec un pari sur Tyler Herro qui fait cramer de la ficelle dans le Game 5

Dring-dring, les Finales NBA sont là et ce vendredi, c’est potentiellement le tout dernier match de la saison. Du coup, c’est le moment ou jamais d’en profiter et les opportunités de poser un bon pari restent nombreuses. Alors on nettoie sa boule de cristal, on pend les pattes de lapin et on se concentre pour poser le bon pari !

03h00 : Lakers (1,30) – Heat (3,60)

Le pari principal du jour

Tyler Herro marque trois paniers à 3-points ou plus (2,00) : auteur d’une grande campagne de Playoffs, le gamin a encore gagné en responsabilité dans ces Finales NBA avec les bobos de certains cadres comme Goran Dragic. Ce dernier ne jouera probablement pas cette nuit et Tyler sera donc une nouvelle fois titulaire. Culotté, Herro va sûrement envoyer du missile dans le Game 5, lui qui reste sur une perf à 21 points (8/18 au tir, 3/7 de loin). Certes, face à la défense très solide des Lakers, le rookie n’est pas trop en réussite (37,9% dont 32% de loin sur la série) mais il n’est pas du genre à douter. Trois tirs du parking, franchement Tyler tu peux le faire.

Une autre cote tentante

LeBron James et Jimmy Butler marquent 55 points ou plus (1,90) : match à élimination ce soir, et qui dit match à élimination dit intensité maximale. Entre LeBron James qui voudra conclure en beauté pour rentrer encore un peu plus dans la légende et Jimmy Butler qui va tout faire pour maintenir le Heat en vie, on peut s’attendre à un gros duel entre les deux ailiers. 55 points en combiné avec une cote de 1,90, ça se tente. Pour la stat, sachez que LeBron et Jimmy cumulent exactement 55,3 pions sur l’ensemble des Finales NBA.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL !