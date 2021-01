Trae Young rêve de rencontrer les Nets en Playoffs : tiens tiens, et si une petite rivalité était en train de s’installer à l’Est ?

Avec déjà trois oppositions depuis le début de la saison, les Hawks et les Nets commencent à bien se connaître. Et dans ces trois matchs, on a eu droit à deux duels épiques avec un dénouement dans les derniers instants. Clairement, ça pourrait nous donner une sacrée série de Playoffs dans quelques mois, et visiblement Trae Young est chaud.

Est-ce qu’une rivalité est en train de se créer au sein de la Conférence Est ? L’avenir répondra à cette question mais les premières bases sont posées. Mercredi, les Nets et les Hawks ont partagé le même parquet pour la troisième fois en un mois, après deux oppositions consécutives entre fin décembre et début janvier à Brooklyn (une victoire pour les Nets, une pour les Hawks), dont une qui s’était terminée sur le score de 145-141 en faveur des New-Yorkais au terme d’un match assez fou. On a eu droit à un scénario relativement similaire il y a deux jours avec la victoire 132-128 des Nets en prolongation, des Nets cette fois-ci composés de leur Big Three Kevin Durant – James Harden – Kyrie Irving. Malgré la défaite, la star des Hawks Trae Young a kiffé ce duel XXL et ne pense qu’à une seule chose, retrouver le monstre à trois têtes pour lui prouver que ses Faucons sont capables de prendre le dessus.

« Quand nous sommes arrivés à ce moment-là du match [avec Harden qui tue la rencontre sur la ligne des lancers-francs], je pensais juste à la prochaine rencontre contre eux », a déclaré Trae via Yahoo Sports. « Nous sommes dans la Conférence Est et nous avons une chance de les rencontrer en Playoffs et peut-être lors de la seconde partie de la saison. J’adore jouer contre les meilleurs. C’est toujours fun. Quand vous jouez contre les meilleurs, ça fait ressortir le meilleur en vous. »

Auteur de 28 points et 14 caviars, Trae a lâché une grosse production mais ça n’a pas suffi malgré les contributions de John Collins, De’Andre Hunter et Cam Reddish, qui ont tous dépassé la barre des 20 points. En même temps, quand vous avez Kevin Durant qui en plante 32, James Harden 31 avec 15 caviars et Irving qui ajoute 26 unités, c’est chaud de battre les Nets. Cependant, même s’ils affichent un bilan de 1-2 contre Brooklyn, les Hawks n’ont jamais été surclassés par les hommes de Steve Nash. Au contraire, ils ont toujours regardé leur adversaire droit dans les yeux, allant même jusqu’à faire leur loi à BK et agacer le coach rookie des Nets. Après la première confrontation, durant laquelle Trae Young avait récolté 16 lancers-francs, Nash avait critiqué les manières du meneur des Hawks pour obtenir des fautes, n’hésitant pas à dire que « ce n’est pas du basket ». La réponse de Trae ? « S’il dit que ce n’est pas du basket, il disait probablement la même chose par rapport à lui-même quand il jouait car il faisait pareil ». Héhéhé, voilà comment une petite rivalité peut naître, malgré tout le respect que Young possède pour Nash et vice-versa.

« J’ai vu beaucoup plus de gens se plaindre cette année par rapport à la manière avec laquelle je cherche les fautes. Mais si vous regardez mon parcours, je marquais en moyenne 42 points au lycée avec sûrement 17 lancers-francs par match. Quand j’étais à l’université, j’étais premier dans tout le pays au nombre de lancers-francs au cours de mon année freshman. J’ai toujours su aller sur la ligne des lancers-francs. Les gens pointent du doigt certaines choses cette année, mais j’ai fait ça toute ma vie. »

Peu importe si Trae Young agace, tout ce qu’il veut, c’est aider les Hawks à franchir un gros cap. Avec un bilan de neuf victoires pour neuf défaites, Atlanta réalise un début de saison moyen au vu du recrutement réalisé au cours de l’intersaison, les blessures étant l’une des raisons à cela. Mais il y a aussi eu quelques bruits de couloir concernant des petites tensions dans le vestiaire, notamment entre Young et John Collins. Même si le sniper a assuré qu’il n’y avait aucun problème, on ne peut pas dire que les Hawks nagent dans la sérénité, surtout que la hiérarchie met pas mal la pression pour que l’équipe retrouve les Playoffs. Malgré tout, la progression est là. Les Hawks sont aujourd’hui septièmes à l’Est et devraient avoir une vraie chance de retrouver la postseason pour la première fois depuis 2017. Espérons que ça soit face aux Nets…

Qui veut une petite série de Playoffs entre les Hawks et les Nets ? Des gros matchs, des petites déclas par-ci par-là, des stars sur le terrain, franchement on dit pas non.

