Les highlights de la série de dix victoires du Jazz : le collectif régale et s’éclate, que demander de plus ?

Jamais vraiment pris au sérieux dans la course au titre, notamment pour ses difficultés à passer un cap en Playoffs ces dernières années, le Jazz est actuellement en plein boom et s’inscrit comme l’une des places fortes de la Conférence Ouest. Sur dix succès consécutifs, l’équipe possède le meilleur bilan de la NBA et il est donc temps de faire un petit retour sur ce qu’on a vu ces derniers jours. Régal en prévision !

Le bilan de ce début d’année 2021 est excellent pour Utah : quatorze matchs disputés, douze victoires pour deux petites défaites et une superbe série toujours en cours : dix succès consécutifs, dont quelques très beaux coups face aux Bucks ou encore contre les Nuggets et les Mavericks tout récemment. Les hommes de Quin Snyder déroulent des deux côtés du terrain, de quoi nous régaler avec des actions en veux-tu en voilà, mais aussi ravir un certain Rudy Gobert. Le pivot français est l’un des acteurs majeurs de cette réussite et est bien représenté dans cette vidéo de dix minutes. Son compère Donovan Mitchell est lui aussi bien présent. Spida a passé la seconde en 2021 et avance malgré les critiques. De plus, on peut observer les satisfactions multiples de cette équipe, allant d’un Mike Conley retrouvé à un Jordan Clarkson qui excelle dans son rôle de dynamiteur en sortie de banc, tout en passant par les décisifs Bojan Bogdanovic, Royce O’Neale, Joe Ingles, Derrick Favors ou encore Georges Niang. Vous l’aurez compris, tout roule dans l’Utah et le groupe ne semble pas prêt à ralentir la cadence.

La compilation liée à la série de victoires du leader de l’Ouest met en lumière le côté tout-terrain du Jazz. L’équipe performe des deux côtés du parquet et s’appuie notamment sur une défense retrouvée pour jouer les premiers rôles. On a déjà hâte de voir la suite et jusqu’où cette belle passe va bien pouvoir se prolonger !