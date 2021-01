Les législateurs de l’Utah défendent Donovan Mitchell face au méchant Shaq : il n’y a que les Américains pour nous offrir pareil scénario

Shaquille O’Neal n’est jamais le dernier pour faire le pitre, mais il aime aussi donner son avis de manière très sérieuse sur des sujets concernant la NBA. Le pivot retraité a fait débat ces derniers jours à la suite de ses critiques envers Donovan Mitchell. Résultat, les membres de la Chambre des représentants de l’État de l’Utah se sont amusés à rendre la pareille au Shaq. Régal en vue !

Après avoir critiqué et moqué Rudy Gobert à la suite de la signature de son nouveau contrat, Shaquille O’Neal a une nouvelle fois beaucoup fait parler de lui la semaine dernière. En effet, le Shaq n’a pas hésité à répéter à Donovan Mitchell après le match remporté face aux Pelicans (129 à 118) ce qu’il avait dit à propos de lui à la mi-temps. Malgré sa grosse performance (36 points à 11/19 au tir dont 6/8 à 3-points, 7 rebonds et 5 passes) et la série de succès du Jazz, Big Diesel avait un message à faire passer au leader offensif de l’équipe de l’Utah. L’analyste de TNT a souhaité évoquer en face-à-face avec le joueur les doutes qu’il avait le concernant, nous offrant un moment assez gênant en interview d’après-match.

Shaquille O’Neal : « Hey, c’est Shaq ! J’ai dit ce soir à propos de toi que tu étais l’un de mes joueurs préférés, mais que tu n’as pas ce qu’il faut pour passer au niveau supérieur. Je l’ai dit exprès, je voulais que tu l’entendes. Qu’est-ce que tu as à me répondre là-dessus ? » Donovan Mitchell : « OK ! (…) C’est tout. (…) Shaq, on me dit ça depuis mon année rookie, et je vais simplement continuer à m’améliorer et à faire ce que je sais faire. Et au bout du compte… » Shaquille O’Neal : « Super ! C’est ce que je voulais t’entendre dire. J’adore ton jeu mon frère, continue comme ça ! »

“I’ve been hearing that since my rookie year.” Spida responds to Shaq’s criticism. pic.twitter.com/F5pkBGCMdA — NBA on TNT (@NBAonTNT) January 22, 2021

Mitchell n’a pas été le seul à être refroidi par cet avis du Shaq puisque les Mormons, et notamment les législateurs de l’Utah, n’ont pas apprécié non plus ce qu’ils perçoivent comme un énième manque de respect de la part de l’ancien pivot. Ils lui ont d’ailleurs répondu avec humour et dérision en ce début de semaine.

Les législateurs de l’État de l’Utah ont en effet adopté ce mardi une résolution, à prendre du début à la fin sur le ton de la rigolade. À peine chauvins, les hommes et femmes de loi au niveau local ont évoqué ce sujet complètement inattendu à l’initiative de la représentante Kera Birkeland, grimée en arbitre, et avec un président de la chambre, Brad Wilson, portant le maillot de Mitchell au moment de prendre la parole. Une vraie histoire à la sauce américaine. Cette résolution précise notamment via plusieurs points que l’État de l’Utah défendra toujours ses joueurs « lorsqu’ils sont confrontés à des abus gênants lors d’interviews d’après-match déguisées en discours d’encouragement ». La suite est quant à elle encore plus croustillante, nos amis de la Chambre poursuivant leur procès en intention en listant les points faibles et défauts du bon Shaq. Exemple : « Les propos de Shaq sont encore moins précis que son pourcentage aux lancers francs en carrière (50,4%) ». Boum ! On retrouve également des références aux critiques très négatives du film Kazaam et du jeu Shaq-Fu, des vieilleries que tout le monde avait complètement oubliées (et bien heureusement d’ailleurs). Les éliminations des Lakers par le Jazz lors des Playoffs 1997 et 1998 sont également bien placées. Malgré tout, la plus grosse attaque envers le quadruple champion NBA reste sans doute l’allusion au fait qu’O’Neal ait à chaque fois été porté au sacre par Kobe Bryant et Dwyane Wade lors de ses passages en Californie et en Floride. Vous l’aurez compris, la mauvaise foi est donc carrément de la partie et c’est ce qui rend cette initiative des Mormons encore plus hilarante. On a déjà hâte de voir la réponse d’un Shaq qu’on sait très loin d’avoir sa langue dans la poche. Sortez le pop-corn !

Dire que Shaquille O’Neal n’est pas apprécié dans l’Utah est sans doute un euphémisme. Bien motivé à cibler le Jazz dans ses critiques ces dernières semaines, le Shaq a trouvé de très bons adversaires avec les politiques locaux, toujours prêts à défendre leur belle région et les joueurs de la franchise de Salt Lake City. Cette résolution nous offre tout de même de sacrés éclats de rire, merci à eux pour leur imagination !

