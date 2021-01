On a des nouvelles d’Isaiah Thomas : petit passage par Team USA pour se relancer, mais est-ce que ça peut vraiment marcher ?

Actuellement sans équipe fixe, le petit Isaiah Thomas n’a pour l’instant pas réussi à atteindre son objectif de réintégrer la NBA, lui qui s’était fait couper il y a un an après un transfert à la trade deadline. Cependant, il ne baisse pas les bras, et il est prêt à prendre tous les chemins nécessaires pour retrouver la Grande Ligue.

Il y a un an, quasiment jour pour jour, Isaiah Thomas se faisait transférer par les Washington Wizards après une demi-saison dans la capitale. Une demi-saison correcte à 12 points et 4 passes décisives de moyenne (40,8% au tir, 41,3% du parking, 81,6% aux lancers-francs), mais qui n’a pas permis à IT de rester dans la Ligue, les Clippers décidant de s’en séparer seulement deux jours après l’avoir récupéré le 6 février 2020. Depuis cette date, Thomas n’a pas retrouvé d’équipe et du coup, il cherche des moyens pour montrer aux différentes franchises NBA qu’il lui reste de l’essence dans le moteur. C’est dans cette optique-là qu’il a décidé de s’engager avec Team USA pour le tournoi de qualification de l’AmeriCup, qui se déroulera le 19 et 20 février prochain du côté de San Juan, la capitale de Porto Rico. La nouvelle a été annoncée par Adrian Wojnarowski d’ESPN ce mercredi, qui indique que le vétéran Joe Johnson sera également de la partie et que le groupe sera coaché par Joe Prunty, assistant de longue date en NBA. Au menu, deux petits matchs face aux Bahamas et au Mexique, deux matchs sans vrai enjeu pour les Américains étant donné que ces derniers sont déjà qualifiés pour la version 2022 de l’AmeriCup. Sauf que pour IT, chaque opportunité est aujourd’hui bonne à prendre et il aura à cœur de briller afin de ne pas se faire oublier. Bon, on ne va pas se mentir, on voit mal cette petite fenêtre internationale servir de véritable tremplin pour le meneur de 31 ans, mais sait-on jamais, peut-être que ça peut déboucher sur un truc.

Great opportunity for Thomas to make a case for a return to the league after offseason procedure on his hip. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 27, 2021

Opéré de la hanche il y a quelques mois, Isaiah Thomas avait indiqué qu’il était de retour à 100% après des années de galère. Il y a une dizaine de jours, il a expliqué que plusieurs équipes NBA étaient en contact avec lui et son nouvel agent. Un refrain qu’on a souvent entendu sauf que pour le moment, rien de bien sérieux s’est matérialisé. Dans une saison chaotique comme celle qu’on est en train de vivre avec plusieurs équipes qui connaissent pas mal d’absences, on se dit qu’une porte pourrait éventuellement s’ouvrir à un moment donné pour IT, mais son profil a de quoi refroidir les équipes. Oui, il y a quatre ans, Thomas était un candidat MVP et l’un des meilleurs scoreurs de la NBA, un véritable petit phénomène que tout le monde ou presque kiffait. En 2021 ? Il est plutôt perçu comme un meneur qui a clairement dépassé ses meilleures années, au physique désavantageux notamment en défense (forcément quand on fait 1m75…), avec un historique de blessures bien rempli. Si on a tous envie de revoir IT dans la Grande Ligue et qu’on n’a aucun doute sur sa motivation, il faut avoir conscience qu’un retour en NBA s’annonce plutôt compliqué.

Isaiah Thomas continue d’y croire, et on a envie d’y croire avec lui. Il peut sans doute encore apporter un petit coup de boost offensif à pas mal d’équipes NBA, mais ses limitations et ses anciens problèmes de blessures l’empêchent pour l’instant de retrouver une franchise. Est-ce que ça peut changer dans les semaines à venir ? C’est tout ce qu’on lui souhaite.

Source texte : ESPN