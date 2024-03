Signé le 20 mars dernier par les Suns pour compléter le bout de leur banc, Isaiah Thomas vient de gagner un peu de répit supplémentaire. Avant de signer pour de bon pour les Playoffs ? Oulah, calmos.

Ses énormes perfs en G League avaient tapé dans l’œil des Suns et la franchise de Phoenix avait donc décidé de faire un coup de comm venir le lutin dans l’Arizona pour dix jours. Deux minutes face aux Sixers et huit avant-hier à OKC (pour 5 points) et on repart pour un tour, avec un bail qui devrait lui permettre d’être aux côtés de KD, Bookie and co. pour six des huit derniers matchs de la saison à Phoenix.

🏁🏁🏁 https://t.co/QkPyZGZcbc

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) March 30, 2024



Démunis au poste de meneur les Suns auront donc l’alternative IT pour quelques matchs de plus, en sachant que – déso la commu – il ne semble pas que le joueur soit non plus attendu comme le Messie. Une signature plus symbolique qu’autre chose, une nouvelle fois, mais on ne va quand même pas empêcher les gens d’être heureux alors bravo les Suns pour le “beau geste”.