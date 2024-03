Une superbe nuit qui se profile en NBA ! 10 matchs et au moins 3 ou 4 bangers potentiels, avec du Frenchie de sortie, des enjeux importants au classement et même un derby de cowboys. Envoyez le programme !

Le programme de la nuit :

21h30 : Nuggets – Cavaliers

0h : Wizards – Heat

0h : Raptors – Sixers

0h : Hornets – Clippers

0h : Nets – Lakers

1h : Spurs – Warriors

1h : Timberwolves – Bulls

1h : Rockets – Mavericks

1h : Knicks – Thunder

3h : Kings – Jazz

Le match à ne pas rater : Spurs -Warriors

Le match entre le Thunder et les Knicks s’annonce fou, le derby texan également, mais on ne peut que privilégier, une fois de plus, notre Victor Wembanyama national, qui sort d’une perf monumentale face à New York et qui semble déterminé à finir la saison régulière à 2000 à l’heure. Face à Steph Curry, Klay Thompson et l’autre étrangleur de Californie, Wemby voudra à nouveau frapper un grand coup. Quadruple-double ? Nonuple double ? Five by five ? Seven by seven ? Rendez-vous à 1h du matin avec la calculette !

Mais aussi …

Nikola Jokic en prime time, meilleur que tous tes repas préférés réunis

Le Heat vient d’en mettre 60 à Portland et essaiera de faire la même chose à Washington

Les Sixers tenteront de capitaliser à Toronto, qui n’en a plus rien à foutre de rien depuis un mois

Victoire obligatoire des Clippers à Charlotte

Victoire obligatoire des Warriors à San Antonio

Les Spurs et les Hornets qui se tirent d’ailleurs la bourre pour le troisième spot préférentiel pour la Lottery

Nets – Lakers, duel de gros marchés mais pas de grosses équipes

Les Wolves ont pour objectif de garder leur première place à l’Ouest face aux Bulls

Idem pour le Thunder mais ce sera un peu plus compliqué à New York

Derby texan garanti sans Porn Hub, entre des Mavs en pleine bourre et des Rockets en PLEINE bourre

Les Kings voudront dédicacer une belle victoire à ce frère tombé au combat : Malik Monk

Les Français sur les parquets NBA

Nico Batum au pays de Roch Voisine et Céline Dion, ref de boomer.

Wemby (et Cissoko ?) face aux Warriors

Rudy Gobert face aux Bulls

Des Français avec OKC du côté de New York ? Pas sûr du tout.

Et en G League ?