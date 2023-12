Vous le savez, en NBA y’a pratiquement pas de pause, alors on enchaîne dès ce soir avec huit nouveaux matchs au programme. Parmi eux, les retrouvailles entre Victor Wembanyama et les Lakers.

Le programme de la nuit :

1h : Hornets – Pelicans

1h : Sixers – Pistons

1h : Wizards – Pacers

1h30 : Celtics – Magic

1h30 : Raptors – Hawks

1h30 : Spurs – Lakers

2h : Grizzlies – Rockets

4h : Suns – Knicks

Les matchs à ne pas rater : Wemby vs Lakers et Celtics – Magic

Spurs – Lakers : on a eu droit à un magnifique duel entre Victor Wembanyama et Anthony Davis avant-hier, alors on aura forcément les yeux rivés sur San Antonio pour le rematch. À condition qu’AD soit sur le terrain, lui qui est listé comme incertain (adducteur / hanche). Si Davis n’est pas là, on aimerait au moins voir LeBron James pour le premier duel entre le King et l’Alien. James est également incertain pour un bobo au mollet.

Celtics – Magic : le premier de l’Est reçoit le troisième à Boston, où les Verts sont toujours invaincus cette saison. Gros challenge à venir donc pour l’ambitieuse équipe d’Orlando, d’autant plus que les Celtics voudront prendre leur revanche après leur défaite en Floride dans le cadre du In-Season Tournament. Joe Mazzulla pourrait néanmoins être privé de Kristaps Porzingis, Jaylen Brown et Al Horford, tandis que le Magic pourrait retrouver Markelle Fultz.

Mais aussi…

Zion Williamson (s’il joue) et Brandon Ingram pour un gros carton à Charlotte.

Joel Embiid contre les Pistons, match interdit aux moins de 18 ans.

Les Pacers à Washington, y’a moyen qu’ils marquent 200 points.

Raptors – Hawks encore une fois, à croire que la NBA aime le ventre mou de l’Est.

Le retour de Dillon Brooks à Memphis.

Une première victoire du Big Three de Phoenix face aux Knicks ?

Les Français de la nuit

Wemby face aux Lakers (voir au-dessus).

Killian Hayes dans une nouvelle défaite contre Philly.

Nicolas Batum dans une nouvelle victoire contre Detroit.

Evan Fournier pour un nouveau DNP à Phoenix.

Bilal Coulibaly qui tentera de freiner les Pacers.

