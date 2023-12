S’inclinant cinq fois de suite après le transfert de James Harden début novembre, les Clippers étaient devenus une cible facile pour les critiques. Un mois et demi plus tard, ils ne font plus rire personne. Les hommes de Tyronn Lue enchaînent les victoires et semblent avoir trouvé un vrai équilibre collectif.

Six succès de suite, huit en dix matchs, et même 11 en 14.

Bien que les Clippers ne se retrouvent pas encore dans les hauteurs de la Conférence Ouest, ils font clairement partie des équipes les plus chaudes du moment. Sacramento, Denver ou encore Golden State peuvent en témoigner. On ne peut plus parler de calendrier facile, comme quand ils ont battu les Spurs deux fois de suite vers la fin du mois de novembre. On ne peut plus dire non plus que l’échantillon est trop limité, car ça fait un bon mois qu’ils enchaînent les victoires.

Ce qu’on peut dire par contre, c’est que les Clips ont trouvé un vrai rythme de croisière.

Vous vous rappelez quand on vannait les Clippers sur leur jeu et leurs résultats après l’arrivée d’Harden ? Tout ça semble bien loin aujourd’hui. Non pas que Los Angeles a trouvé toutes les solutions et est soudainement devenu intouchable, mais il ne fait aucun doute que l’équipe californienne ne possède plus du tout le même visage qu’il y a quelques semaines. Et les statistiques sont là pour le prouver.

Première stat à garder en tête : +13,9.

C’est le net rating affiché par le cinq composé de James Harden, Kawhi Leonard, Paul George, Terance Mann et Ivica Zubac. Pourquoi on insiste sur ce chiffre ? Car il montre l’efficacité offensive (119,9) et défensive (106,1) du nouveau cinq majeur des Clippers, utilisé depuis qu’un certain Russell Westbrook a choisi de se sacrifier en allant sur le banc. Clairement, Tyronn Lue a trouvé la bonne formule avec son cinq. Et quand vous ajoutez à ça la bonne contribution de Norman Powell en sortie de banc, l’énergie de Russ et l’apport pas inintéressant de la recrue Daniel Theis, vous obtenez une équipe avec un équilibre bien installé.

Deuxième stat à connaître : 6

Les Clippers sont aujourd’hui sixièmes de la NBA à l’efficacité défensive (110,6 points pour 100 possessions). Et même dans le Top 5 en points encaissés par match (109,5). Malgré tout le talent que possède le groupe californien, c’est avant tout à travers la défense que Los Angeles enchaîne les victoires.

“On est très concentrés en défense. C’est là où tout commence pour nous. Quand on réalise des stops et qu’on part en transition, on est une équipe difficile à battre.” – Le coach Tyronn Lue

Tout le monde prend part à l’effort défensif, même James Harden qui a réalisé… 4 contres hier contre Golden State. C’est une chose d’avoir les armes (Kawhi Leonard, Paul George…) pour être une bonne équipe en défense, c’en est une autre de mettre l’intensité suffisante pour mettre à mal l’adversaire. Aujourd’hui, l’effort est collectif et relativement constant. Et ça se transforme en wins.

Troisième stat significative : 0

0, comme le nombre de match raté par Kawhi Leonard cette saison. La stat est folle pour le visage du load management. Elle est surtout symbolique de la très grande forme de Leonard aujourd’hui, qui a retrouvé un niveau de superstar après des premières semaines assez moyennes pour lui. Depuis le 27 novembre dernier, Kawhi tourne à 28,7 points, 6,6 rebonds, 3,7 passes, 1,2 steal et presque 1 contre de moyenne avec une efficacité flippante (58% au tir, 54% à 3-points, 90% aux lancers). Leonard brille même en back-to-back, ce qu’on n’a pas vu depuis des années.

Kawhi Leonard over his last 5 games:

28.6 PPG

5.4 RPG

5.0 APG

60.2% FG

51.9% 3PT

100% FT

Clippers 5-0

La stat bonus : 25 000

James Harden a atteint la barre des 25 000 points en carrière la nuit dernière contre Golden State. Un bel accomplissement, mais on profite surtout de l’occasion pour souligner la montée en puissance du Barbu avec les Clippers. Pas au top physiquement en début de saison pour les raisons qu’on connaît, Harden est de plus en plus tranchant dans son costume de créateur et ça fait forcément la différence. Hier face aux Warriors, en l’absence de Paul George touché à la hanche, il a sorti son meilleur match avec Los Angeles : 28 points, 7 rebonds, 15 caviars. Du grand Harden !

GREAT NIGHT FOR JAMES HARDEN 👏

28 PTS (season high)

15 AST (season high)

5 3PT (T-season high)

4 BLK (season high)

Clippers have won 6 in a row and Harden becomes the 24th player in NBA history with 25K career points. pic.twitter.com/Qsw1P3nGIc

Si tout n’est évidemment pas parfait et si les chiffres ne font pas tout, une chose est sûre : les Clippers sont en train de grandir ensemble. Ça se voit autant dans les résultats que dans le jeu : la balle bouge, ça se bat ensemble, on voit une fluidité dans les échanges qui n’existait pas il y a quelques semaines, et les intentions sont beaucoup plus marquées.

“On a mis beaucoup d’énergie, on voulait continuer notre série. On a trouvé le rythme, l’alchimie se développe. Aujourd’hui, on fait ce qu’il faut pour gagner, c’est le plus important.” – James Harden

Actuellement septièmes à l’Ouest (à seulement deux matchs du second, Denver), les Clippers auront désormais à cœur de confirmer cette belle dynamique lors des grosses échéances à venir. Le programme ?

New York (16 décembre)

@ Indiana (18 décembre)

@ Dallas (20 décembre)

@ Oklahoma City (21 décembre)

vs Boston (23 décembre)

Du lourd au menu, mais surtout une belle opportunité d’envoyer un nouveau message au reste de la NBA.