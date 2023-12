Daryl Morey prolonge aux Sixers jusqu’en 2028

Patron des opérations basket de Philadelphie depuis novembre 2020, Daryl Morey vient de prolonger son contrat avec les Sixers.

Daryl Morey et Philly, c’est une affaire qui va durer encore plusieurs années. Le manager des Sixers a en effet prolongé jusqu’à la saison 2027-28 d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Philadelphia 76ers President of Basketball Operations Daryl Morey has agreed on a contract extension through the 2027-2028 season, sources tell ESPN. The Sixers have a .653 winning percentage in his three seasons on the job. pic.twitter.com/UPNLmychPO

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 15, 2023

Depuis l’arrivée de l’ancien GM de Houston à Philadelphie, les Sixers de Joel Embiid n’ont pas encore réussi à franchir le cap des demi-finales de Conférence Est. Néanmoins, Daryl Morey a plutôt bien géré les dossiers épineux de Ben Simmons et James Harden, les deux allant au clash avec lui pour obtenir un transfert. Le président des Sixers a montré de la patience dans les deux cas, transférant d’abord Simmons pour le Barbu avant d’envoyer ce dernier aux Clippers pour une contrepartie plutôt solide au vu des circonstances. Morey a aussi dégagé le coach Doc Rivers pour le remplacer par Nick Nurse.

Résultat, les Sixers restent aujourd’hui l’une des équipes les plus solides de l’Est sous l’impulsion d’Embiid et Tyrese Maxey (drafté par Morey en 2020). Et surtout, Daryl possède encore quelques cartouches pour améliorer l’effectif actuel, via des transferts ou à la prochaine Free Agency.

