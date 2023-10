C’est la grosse breaking de la nuit : James Harden a enfin été transféré aux Clippers contre Marcus Morris, Robert Covington, Nicolas Batum, K.J. Martin, quatre choix de draft dont deux de premier tour, et un pick swap. Que vont faire les Sixers avec ça ?

Dès la demande de transfert de James Harden cet été, le boss des Sixers Daryl Morey a été clair : il n’échangera pas le Barbu contre autre chose qu’un package permettant à Philadelphie de rester parmi les contenders à l’Est.

Trois role players vétérans en Morris, Covington et Batum + un jeune joueur avec K.J. Martin + du capital draft, à chaud on ne peut pas dire que ce package remplisse l’objectif initial de Morey. Du coup, qu’est-ce que ça veut dire ?

Que Daryl n’a sans doute pas fini son marché.

Sounds like Morey has something else up his sleeve for this season… I’m here for it https://t.co/ZD9dCEvW8b pic.twitter.com/nwn7GuExBb

— Josh Reynolds (@JoshReynolds24) October 31, 2023

Comme l’indique Adrian Wojnarowski d’ESPN, le transfert d’Harden ne représente qu’une première étape aux yeux de Daryl Morey. Dans sa tête, le président des Sixers veut utiliser la contrepartie récupérée en échange de Ramesse pour monter un nouveau transfert dans le but de récupérer un arrière calibre All-Star.

Deux choix de premier tour de draft, deux choix de second tour et un pick swap, c’est vrai qu’il y a moyen d’obtenir quelque chose d’intéressant avec ça dans le cas où une franchise souhaite se séparer d’une star pour reconstruire. Le pick 2028 non protégé des Clippers semble particulièrement valuable. En effet, dans cinq ans, quand Kawhi Leonard, Paul George et James Harden seront en maison de retraite, ce choix pourrait peser lourd si les Clippers sont dans le fond du classement.

The Sixers are acquiring Marcus Morris, Nic Batum, Robert Covington, KJ Martin, multiple draft picks and a pick swap for James Harden, PJ Tucker and Filip Petrusev, sources tell ESPN. https://t.co/fSOkgO5xd3

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 31, 2023

Les Sixers restent donc une équipe à surveiller sur le marché des transferts.

Malgré le début de saison solide de Philly sans Harden, malgré la très belle progression de Tyrese Maxey, Daryl Morey sait qu’il doit choper un joueur en plus pour mieux entourer Joel Embiid. Le MVP est dans son prime, il a indiqué vouloir rester aux Sixers pour jouer le titre, et il se rapproche de la trentaine. Autant dire qu’il n’y a pas de temps à perdre. Et quelque chose nous dit que Morey ne veut pas être le dirigeant qui a gâché les meilleures années de Joel en lui offrant un supporting cast insuffisant pour aller au bout.

En attendant ce futur transfert potentiel, les Sixers ont au moins réussi à se débarrasser de James Harden et des distractions entourant la demande de transfert du Barbu. Pour lancer la saison sur des bonnes bases, c’est forcément un plus, surtout que Philadelphie évolue avec un nouveau coach en Nick Nurse. Enfin, on rappelle aussi que l’ensemble des joueurs des Clippers récupérés dans le deal sont dans leur dernière année de contrat, ce qui permet également à Philadelphie de conserver une grosse marge salariale pour la Free Agency 2024.