Transfert de James Harden : les Clippers ont-ils le meilleur cinq de toute la NBA ?

Avec l’arrivée de James Harden, les Los Angeles Clippers frappent un grand coup dans la course à l’armement pour le titre 2024. Est-ce que L.A. n’aurait pas le cinq le plus fort de toute la NBA ?

Adrian Wojnarowski aime toujours autant nous surprendre et cette fois il l’a fait de bon matin avec ce trade XXL qui envoie James Harden du côté des Clippers. Après des mois à faire la tête à Philly, la barbe a obtenu ce qu’elle voulait : filer à L.A. pour jouer avec Kawhi Leonard, Paul George et son poto Russell Westbrook.

Full ESPN story on the Los Angeles Clippers landing guard James Harden in a blockbuster deal with the Philadelphia 76ers https://t.co/gmJL6CEezh

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 31, 2023

Sur le papier, les Clippers ont désormais un effectif terrifiant et ils n’ont pas perdu énormément dans le trade. Marcus Morris sortait d’une saison moyenne et était attendu sur le départ, Robert Covington était régulièrement laissé de côté l’an passé par Lue, KJ Martin est lui arrivé cet été. La seule perte qui fâche un peu, c’est Nico Batum et son apport en tant que glue guy.

Maintenant, Tyronn Lue peut aligner un cinq majeur qui claque : Russell Westbrook – James Harden – Paul George – Kawhi Leonard – Ivica Zubac.

Westbrook + Harden + Paul George + Kawhi, t’es en 2018 c’est la fin du jeu score final 217-14. pic.twitter.com/jB0kAYphdc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 31, 2023

Une combinaison qui aurait sans doute tout détruit sur son passage il y a 4 ou 5 ans mais qui a encore bien de la gueule en 2023 malgré les années qui passent. On parle d’âge car le quatuor de ce cinq (no disrespect Zubac) a déjà bien dépassé la trentaine. Kawhi Leonard a 32 ans, Paul George a 33, James Harden 34 et Russell Westbrook fêtera ses 35 ans en novembre. Ce sont aussi des joueurs qui ont connu pour la plupart des pépins physiques réguliers ces dernières années. La réputation de franchise infirmerie des Clippers n’est plus à démontrer.

Bien sûr, le pari reste quand même intrigant avec 4 All-Stars encore impactant dans la même équipe, sans oublier les Norman Powell ou encore Terance Mann en sortie de banc et le soldat Zubac pour les tâches ingrates à l’intérieur. Les défenses adverses vont devoir choisir le poison qu’ils vont devoir se coltiner. Pour cela, il faut quand même que la mayonnaise prenne car ajouter James Harden au sein d’un collectif n’est pas rien.

Dans quel état physique est-il à l’instant T ? Qui va prendre en main le jeu des Clippers ? James Harden était le meilleur passeur de la Ligue l’an passé mais on sait aussi que Russell Westbrook a besoin de la gonfle pour peser et il ne va pas se transformer en joueur de catch and shoot. Un seul ballon, quatre joueurs à faire manger, bref il va falloir que Tyronn Lue gère bien sa barque pour tirer profit des qualités de chacun.

Est-ce qu’on parle du meilleur cinq de NBA tout simplement ? Niveau talent, ils peuvent regarder les Nuggets, les Celtics ou encore les Suns les yeux dans les yeux, niveau complémentarité il y a pas mal d’inconnues qu’il va falloir résoudre. Pour leur dernière saison à la Crypto.com Arena, les Clippers se donnent en tout cas les moyens de croire à un premier titre de champion. On imagine que Steve Ballmer ne dirait pas non à l’idée d’inaugurer la nouvelle salle d’Inglewood avec une bannière de champion.