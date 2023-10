On attendait ce genre de breaking news depuis des semaines et elle est donc tombée ce matin, 31 octobre, 7h du matin environ. James Harden est transféré aux Clippers pour former une équipe monstrueuse sur le papier !

Il avait publiquement déclaré cet été qu’il ne désirait plus travailler avec Daryl Morey, le big boss des Sixers. Qu’il ne voulait plus rien avoir à faire avec lui, musique de Feux de l’Amour in. Depuis ? Il est revenu, il est reparti, a un peu boudé puis il est revenu traîner autour de la salle. Mais ce matin, ô pétard, la Woj Bomb est tombée. Et même si l’on a dans un premier temps cru à un piratage du compte de l’insider d’ESPN, on part bien sur une info estampillée vérité vraie !

WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH ÇA Y EST😱😱😱😱😱 https://t.co/YY1hCRv3S4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 31, 2023

JAMED HARDEN TRANSFÉRÉ AUX CLIPPERS !!!! 🚨🚨🚨🚨 https://t.co/Dc0nsC6gCV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 31, 2023

Le MVP 2018 rejoint donc Kawhi Leonard, Paul George et Russell Westbrook à Los Angeles pour former une incroyable superteam, et les Clippers réussissent le tour de force de récupérer Ramesse sans lâcher Terance Mann, priorité des Sixers ces dernières semaines mais que la franchise de LA ne voulait en aucun cas lâcher.

Nicolas Batum fait partie du package et part pour Philadelphie, on y reviendra, et si les Sixers récupèrent un gros paquet de role players les Clippers, eux, se positionnent clairement dans la course au titre en récupérant l’un des tous meilleurs joueurs de la Ligue, meilleur passeur de NBA en 2023.

Plus d’infos et réactions à venir, évidemment, mais on va déjà aller prendre une douche bien froide car le coup de chaud est réel !