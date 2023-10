41 points à Sacramento samedi, 42 cette nuit à New Orleans. Début de saison réussi pour le Chef Curry, qui continue de nous régaler de ses meilleurs plats.

Stephen Curry réussit-il son début de saison ? Oui, question suivante.

A-t-il prévu de ralentir un peu la cadence au vu de son grand âge ? Non, on passe aux faits.

Cette nuit Stephen Curry était de passage avec les Warriors du côté de La Nouvelle Orleans, petite bourgade de Louisiane aux accents français mais surtout connue en NBA pour être le fief de Zion Williamson ET l’un des paillassons préférés de Stephen Curry. Cette nuit le meneur des Dubs n’a pas perdu les bonnes habitudes et, au final, la seule chose plus violente que la feuille de stats du Chef est peut-être bien… le score final du match (130-102 pour Golden State).

42 points à 15/22 au tir dont 7/13 du parking et 5/7 aux lancers, 5 rebonds, 5 passes et 2 steals en 30 minutes

Il retrouvait son vieux compère Draymond Green à l’occasion de ce quatrième match de la saison, et comme depuis dix ans désormais, les deux ont fait la chanson à la défense adverse. Au final la note est salée et Steph poursuit son début de saison à plus de 30 pions de moyenne, avec un Chris Paul qui sort du banc pour l’épauler. Ça ressemblerait pas à la vie parfaite ça ? Allez, envoyez les highlights !

Stephen Curry had the HOT HAND tonight in New Orleans 😤🎯

🔥 42 PTS

🔥 7 3PM

🔥 15/22 FG

🔥 5 AST pic.twitter.com/9REVm9WQI8

— NBA (@NBA) October 31, 2023